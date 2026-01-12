Укр
Распространенная ошибка садоводов: какое укрытие может уничтожить розы к весне

Руслан Иваненко
12 января 2026, 23:46
Эксперты рассказали, как защитить розы от мороза и влаги, чтобы сохранить почки и обеспечить цветение.
Розы
Как зимний уход помогает розам быстрее восстановиться и порадовать здоровыми почками весной / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Какие материалы и методы защиты помогают растениям выжить
  • Почему не стоит класть компост, солому или листья
  • Как предотвратить повреждение грызунами

В январе розы особенно уязвимы: почки могут перемерзнуть и растения не зацветут в течение всего года. Холод, снег и резкие перепады температур – главные враги этих цветов.

Главред решил рассказать экспертные советы садоводов по защитным колпакам, предотвращению морозных повреждений и сохранению почек для обильного цветения.

Как влага и морозы вредят розам

Садовница и основательница The Fabulous Garden Дженнифер Арнотт в комментарии Express объясняет, что почки роз очень чувствительны к влаге. Если они перемерзают, побеги становятся ломкими, трескаются и отмирают.

Зимой температура часто колеблется, из-за чего корни растений подмерзают и оттаивают, накапливая избыток холодной воды. Это может повредить растение и вызвать загнивание корней и развитие грибковых болезней.

Эффективный способ утепления

Арнотт советует использовать специальные защитныеколпаки для роз – rose cones или rose huts. Они изготавливаются из пенопласта или похожих материалов и имеют куполообразную форму. Колпаки накрывают куст, сохраняя внутри немного более теплый воздух, что помогает защитить почки и корни от мороза, снега и холодного ветра.

Перед установкой колпака эксперт советует осторожно удалить сухие и сломанные ветки, а сильную обрезку делать не стоит – это повышает риск повреждения растения морозом. Здоровые побеги, которые мешают, можно просто стянуть веревкой.

Как правильно установить защитный колпак

Колпак устанавливают над кустом и заполняют почвой, предварительно убедившись, что земля не мерзла. Не рекомендуется использовать компост, солому или листья – это может привлечь грызунов, которые повредят стебли.

Всего несколько минут на установку защитного колпака помогут розам пережить самые холодные недели зимы. Весной такие растения быстрее восстановятся и порадуют обильным цветением и здоровыми почками.

Как согреть розы зимой — смотрите в видео

