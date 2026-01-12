Распространенная ошибка садоводов: какое укрытие может уничтожить розы к весне

Вы узнаете:
- Какие материалы и методы защиты помогают растениям выжить
- Почему не стоит класть компост, солому или листья
- Как предотвратить повреждение грызунами
В январе розы особенно уязвимы: почки могут перемерзнуть и растения не зацветут в течение всего года. Холод, снег и резкие перепады температур – главные враги этих цветов.
Главред решил рассказать экспертные советы садоводов по защитным колпакам, предотвращению морозных повреждений и сохранению почек для обильного цветения.
Как влага и морозы вредят розам
Садовница и основательница The Fabulous Garden Дженнифер Арнотт в комментарии Express объясняет, что почки роз очень чувствительны к влаге. Если они перемерзают, побеги становятся ломкими, трескаются и отмирают.
Зимой температура часто колеблется, из-за чего корни растений подмерзают и оттаивают, накапливая избыток холодной воды. Это может повредить растение и вызвать загнивание корней и развитие грибковых болезней.
Эффективный способ утепления
Арнотт советует использовать специальные защитныеколпаки для роз – rose cones или rose huts. Они изготавливаются из пенопласта или похожих материалов и имеют куполообразную форму. Колпаки накрывают куст, сохраняя внутри немного более теплый воздух, что помогает защитить почки и корни от мороза, снега и холодного ветра.
Перед установкой колпака эксперт советует осторожно удалить сухие и сломанные ветки, а сильную обрезку делать не стоит – это повышает риск повреждения растения морозом. Здоровые побеги, которые мешают, можно просто стянуть веревкой.
Как правильно установить защитный колпак
Колпак устанавливают над кустом и заполняют почвой, предварительно убедившись, что земля не мерзла. Не рекомендуется использовать компост, солому или листья – это может привлечь грызунов, которые повредят стебли.
Всего несколько минут на установку защитного колпака помогут розам пережить самые холодные недели зимы. Весной такие растения быстрее восстановятся и порадуют обильным цветением и здоровыми почками.
Как согреть розы зимой — смотрите в видео
