"Автомат" или "механика": эксперты развеяли популярный миф об экономии топлива

Современные трансмиссии позволяют эффективно сочетать преимущества механики и автомата.

Современные трансмиссии снижают потери энергии и повышают эффективность / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На протяжении десятилетий считалось, что механическая коробка передач (МКПП) является безоговорочным лидером по экономичности.

Главред решил разобраться, правда ли, что классическая механика всегда экономнее автоматических коробок передач.

Простая конструкция, меньшие потери мощности и полный контроль над переключением позволяли опытным водителям экономить топливо. Однако современные технологии изменили правила игры, и теперь автоматические коробки передач (АКПП) во многих случаях опережают "механику" по расходу топлива, информирует "Автопилот".

Экспертный взгляд

Современные АКПП стали намного "умнее" и эффективнее благодаря инновационным решениям.

Большее количество передач. Больше передач позволяет двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов, что непосредственно влияет на экономию топлива.

Больше передач позволяет двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов, что непосредственно влияет на экономию топлива. Интеллектуальные алгоритмы. Электроника постоянно анализирует множество факторов: стиль вождения, дорожные условия, рельеф местности. Система настраивает работу трансмиссии, обеспечивая максимальную эффективность.

Электроника постоянно анализирует множество факторов: стиль вождения, дорожные условия, рельеф местности. Система настраивает работу трансмиссии, обеспечивая максимальную эффективность. Системы блокировки гидротрансформатора. Эти системы минимизируют потери мощности, что делает АКПП значительно эффективнее, чем ее более старые аналоги.

Кроме того, на рынке появились новые типы трансмиссий: вариаторы (CVT) и роботизированные коробки передач с двойным сцеплением (DSG). Эти технологии сочетают плавность "автомата" с высокой четкостью переключения и минимальными потерями энергии, что делает их чрезвычайно эффективными.

Преимущество "автомата" в условиях города

В городских условиях, где вождение сопровождается частыми остановками, светофорами и пробками, автоматическая трансмиссия имеет явное преимущество. Для среднестатистического водителя АКПП обеспечивает меньший расход топлива, чем МКПП, где конечный результат зависит от навыков и концентрации водителя.

Умные алгоритмы АКПП всегда выбирают оптимальную передачу, избегая ненужного "газ-тормоза", что помогает экономить.

Таким образом, выбор между "автоматом" и "механикой" теперь базируется на предпочтениях комфорта, стиля и привычек, а не на топливной экономии.

