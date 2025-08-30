Укр
Логотип Ferrari означает не то, что думает большинство: в чем секрет "гарцующего коня"

Руслана Заклинская
30 августа 2025, 21:18
Черный конь на желтом фоне стал символом богатства и престижа, но мало кто знает, что его история берет начало не из автогонок, а из кабины боевого самолета.
Логотип Ferrari означает не то, что думает большинство: в чем секрет 'гарцующего коня'
Что означает логотип Ferrari / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие ассоциации вызывает бренд Ferrari и его логотип с лошадью
  • Откуда происходит символ гарцующего коня
  • Почему на логотипе появился желтый фон и что он означает

Ferrari - один из самых известных в мире брендов роскошных автомобилей, а его легендарная эмблема с лошадью давно ассоциируется с богатством, успехом и престижем. Хотя ежегодный доход компании от продаж товаров достигает примерно 2,5 миллиарда долларов, история ее логотипа остается мало известной широкой публике.

Многие предполагают, что лошадь символизирует лошадиные силы и гоночные традиции, однако это ошибочное представление, пишет The Daily Mirror. На самом деле логотип берет свое начало от итальянского летчика-истребителя Франческо Баракки, который во время Первой мировой войны стал ведущим асом Италии, одержав 34 воздушные победы.

видео дня

На борту его самолета был изображен черный конь, ставший на дыбы - символ мужества и отваги. Именно это изображение позже вдохновило Энцо Феррари.

Энцо Феррари родился в 1898 году, а в 1939 году основал одноименную компанию, которая впоследствии превратилась в одного из самых престижных производителей автомобилей в мире. По словам Филипа Вратхолла, поставщика одежды для верховой езды, лошадь на логотипе изначально не была символом скорости.

"Эта лошадь происходит от Франческо Баракки, самого выдающегося итальянского летчика-истребителя времен Первой мировой войны. Он нарисовал его на борту своего самолета как символ удачи и мужества. После гибели Баракки в 1918 году его мать, графиня Паолина, предложила Энцо использовать этот символ для гоночной команды", - отметил Вратхолл.

Феррари использовал ярко-желтый щит в качестве фона для логотипа в знак памяти о своем родном городе Модену в Италии. Как подчеркнул эксперт, "лошадь вовсе не олицетворяла скорость, а изначально символизировала честь, храбрость и удачу".

Несмотря на это, в современном мире большинство воспринимает логотип как символ гонок и мощности, и лишь единицы знают его истинное происхождение. Социальные сети неоднократно становились площадкой для обсуждения этой истории, и многие пользователи узнали об истинном значении логотипа Ferrari случайно.

"Сегодня я узнал, что знаменитый логотип Ferrari "Гарцующая лошадь" происходит от Франческо Баракки, одного из величайших итальянских асов авиации", - написал один из пользователей Reddit.

Президент LOGO.com Ричард Лау подчеркнул: "Бизнес не может недооценивать силу логотипа. Он создает эмоциональную связь между компанией и клиентами и оставляет в памяти самое сильное впечатление". В случае Ferrari эта связь особенно значима - это не просто бренд, а частичка итальянской истории, перенесенная в современный дизайн.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

