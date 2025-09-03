Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

Мария Николишин
3 сентября 2025, 14:35
78
Новые номерные знаки в Украине имеют несколько характерных признаков.
Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить
Какие номера считаются старыми / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Можно ли ездить со старыми номерными знаками
  • Какие номерные знаки нужно сменить

Каждый автомобиль в Украине имеет свой номерной знак. Он состоит из букв и цифр. Однако, мало кто знает, что есть и такие номера, которые могут стать проблемой для водителя.

Главред решил разобраться, когда нужно обновлять номерные знаки авто.

видео дня

Какие номерные знаки на авто стоит сменить

В сервисном центре МВД рассказали, что владельцам автомобилей с номерными знаками старого образца нужно заменить их на новые. Все из-за того, что Единый государственный реестр транспортных средств не поддерживает внесение номеров, выданных до 2004 года.

"Если на авто до сих пор установлены номерные знаки старого образца, содержащие 5 цифр и 2 буквы, или 1 букву, 4 цифры и 2 буквы, то при выполнении определенных операций они обязательно подлежат замене", - говорится в сообщении.

Что нельзя сделать со старыми номерами

Отмечается, что старые номера не позволяют:

  • перезакрепить их за другим автомобилем;
  • сохранить их в сервисном центре для дальнейшего использования;
  • провести перерегистрацию транспортного средства.

В ведомстве говорят, что во время любого регистрационного действия (переоформление, смена владельца или других операций), старые номерные знаки будут заменены на современные.

Как выглядят новые номерные знаки

Как известно, новые номера имеют несколько характерных признаков: они содержат отметку UA, синюю полосу, две буквы, обозначающие регион, четыре цифры и серию.

Как поменять номерные знаки

Если на авто установлены старые номерные знаки, надо обратиться в ближайший сервисный центр МВД для их замены.

Замена номеров старого образца является обязательным требованием для внесения данных об автомобиле в современные реестры. Это помогает поддерживать актуальную информацию о транспортных средствах и упрощает многие процедуры для их владельцев.

Читайте также:

Об источнике: сервисный центр МВД

Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут Трамп

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут Трамп

16:10Война
Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

15:25Фронт
После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Последние новости

16:10

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут Трамп

16:09

Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
14:42

Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

14:38

Национальный отбор на Евровидение-2026: стартовал прием заявок на конкурс

14:35

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

14:08

В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

Реклама
14:08

Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

14:04

"Ах, какая женщина": группа Фристайл спела легендарный хит на украинском языкеВидео

13:32

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:13

Подозрения "киберу" СБУ от НАБУ – продолжение атак на людей и структуры, борющиеся с врагом, – эксперт

13:09

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

13:05

Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

12:46

Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный грибВидео

12:46

"Заговоры против США никто не устраивал": в Кремле дерзко ответили Трампу

12:41

США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине - аналитик

12:36

Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сетьВидео

12:27

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

Реклама
12:26

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

11:50

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:48

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

11:47

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:41

Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

10:33

"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WPФото

10:21

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:07

Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

09:52

Семь знаков зодиака, которые чаще всего сталкиваются с денежными проблемами

09:20

ВСУ нашли слабое место: почему РФ начнет переговоры уже осенью, детали Politico

09:17

Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

09:14

Более 70 прилетов на 14 локациях: детали массированного удара РФ по Украине

09:09

Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выходмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 сентября (обновляется)

08:30

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Реклама
08:13

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:59

Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговораФото

07:02

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

06:29

Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без светаФото

06:05

Си отлично усваивает уроки русского бесстыдствамнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с детьми на пляже за 53 секунды

05:22

Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

04:44

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

04:09

Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в УкраинеВидео

03:30

Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые вариантыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять