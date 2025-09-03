Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

Новые номерные знаки в Украине имеют несколько характерных признаков.

Какие номера считаются старыми / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Каждый автомобиль в Украине имеет свой номерной знак. Он состоит из букв и цифр. Однако, мало кто знает, что есть и такие номера, которые могут стать проблемой для водителя.

Главред решил разобраться, когда нужно обновлять номерные знаки авто.

Какие номерные знаки на авто стоит сменить

В сервисном центре МВД рассказали, что владельцам автомобилей с номерными знаками старого образца нужно заменить их на новые. Все из-за того, что Единый государственный реестр транспортных средств не поддерживает внесение номеров, выданных до 2004 года.

"Если на авто до сих пор установлены номерные знаки старого образца, содержащие 5 цифр и 2 буквы, или 1 букву, 4 цифры и 2 буквы, то при выполнении определенных операций они обязательно подлежат замене", - говорится в сообщении.

Что нельзя сделать со старыми номерами

Отмечается, что старые номера не позволяют:

перезакрепить их за другим автомобилем;

сохранить их в сервисном центре для дальнейшего использования;

провести перерегистрацию транспортного средства.

В ведомстве говорят, что во время любого регистрационного действия (переоформление, смена владельца или других операций), старые номерные знаки будут заменены на современные.

Как выглядят новые номерные знаки

Как известно, новые номера имеют несколько характерных признаков: они содержат отметку UA, синюю полосу, две буквы, обозначающие регион, четыре цифры и серию.

Как поменять номерные знаки

Если на авто установлены старые номерные знаки, надо обратиться в ближайший сервисный центр МВД для их замены.

Замена номеров старого образца является обязательным требованием для внесения данных об автомобиле в современные реестры. Это помогает поддерживать актуальную информацию о транспортных средствах и упрощает многие процедуры для их владельцев.

Об источнике: сервисный центр МВД Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

