Топ-5 джинсов зимы 2026: модели, которые подойдут всем типам фигуры

Кристина Трохимчук
10 января 2026, 14:12
Дизайнер Андре Тан раскрыл, как выбрать джинсы зимой 2026 года.
Модные джинсы 2026
Модные джинсы 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, ChxyB, instagram.com, Андре Тан

Вы узнаете:

  • Какие джинсы сейчас в моде
  • Как выбрать джинсы по фигуре

Джинсы остаются основой зимнего гардероба, ведь в холодное время года особенно важно найти одежду, которая будет комфортной и стильной. Главред собрал топ-5 моделей, которые возглавляют тренды джинсов 2026 года и подходят для разных типов фигуры.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные джинсы зимы 2026 стоит выбрать, чтобы выглядеть актуально и уверенно:

  • Barrel leg
  • Джинсы-клеш
  • Принтованные джинсы
  • Джинсы с подворотами
  • Широкие джинсы

Barrel leg — тренд на пике популярности

Джинсы barrel leg вызывают много дискуссий, ведь их часто обвиняют в том, что они "портят фигуру". Выход из ситуации прост — правильно подобранная длина в соответствии с ростом. Для высоких девушек подойдут классические удлиненные модели, а для невысоких — укороченные варианты или джинсы с высокой посадкой.

"Это тренд, который будет с нами еще не один сезон. Поэтому просто выберите свою длину под свой рост и наслаждайтесь тем, что сейчас очень актуально", — советует Андре Тан.

Джинсы-бочки
Джинсы-бочки / фото: pinterest.com, deavitanet

Джинсы в стиле 70-х — триумфальное возвращение

Джинсы-клеш — это тренд с характером и настроением 70-х. По словам дизайнера, эту модель из качественного денима обязательно стоит подбирать с учетом роста. Высоким девушкам подходят длинные клеши, которые подчеркивают пропорции, а для более низкого роста лучше выбирать фасоны с высокой талией и сочетать их с обувью на платформе или каблуках. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет выглядеть изящно.

Джинсы клеш
Джинсы-клеш / фото: pinterest.com, hopeceee

Принтованные джинсы — акцент в базовом гардеробе

Среди узоров на джинсах Андре Тан особенно выделяет принт Бэмби. Он выглядит необычно, но в то же время очень стильно и придает образу индивидуальность. Принтованные джинсы хорошо сочетаются с лаконичным верхом — базовыми свитерами, рубашками или однотонными жакетами.

"Мне кажется, что их можно сочетать практически со всем в вашем гардеробе", — отмечает дизайнер.

Джинсы с принтом
Джинсы с принтом "бэмби" / фото: pinterest.com, urbanoutfitters

Джинсы с подворотами — модный акцент сезона

Джинсы с подворотами снова оказались в центре внимания. Их можно сделать самостоятельно из длинных моделей или выбрать готовые варианты, как в коллекциях Chloe и Loewe. Такой фасон подходит и высоким, и невысоким девушкам, ведь позволяет регулировать длину. Джинсы с подворотами прекрасно смотрятся с массивной обувью и придают образу непринужденности.

Джинсы с подворотами
Джинсы с подворотами / фото: pinterest.com, azuri_ua

Широкие длинные модели — базовые джинсы в тренде

Широкие, длинные джинсы — это настоящая база, которая держится в моде уже не первый сезон. Андре Тан напоминает, что именно Balenciaga в свое время сделала их культовыми. Такая модель подходит практически всем типам фигуры: она балансирует пропорции, удлиняет силуэт и обеспечивает максимальный комфорт. Главное — найти "свою" посадку и оптимальную плотность ткани.

"Просто найдите свою модель и наслаждайтесь и комфортом, и стилем", — заключает Андре Тан.

Широкие джинсы
Широкие джинсы / фото: pinterest.com, FashionSetsshop

Модные джинсы зимы 2026 — рекомендации Андре Тана:

О персоне: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

