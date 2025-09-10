Какие джинсы сейчас в моде: трендовые модели незаменимого элемента гардероба

Вы узнаете:
- Какие джинсы в моде на осень 2025
- Трендовые фасоны джинсов для экспериментов с образами
Джинсы - безоговорочный маст-хэв модниц в любом сезоне, но именно осенью они выходят на первый план благодаря своей практичности на холодное время. Какие джинсы в моде осенью 2025 и на какие тренды стоит обратить внимание, чтобы выглядеть стильно рассказывает Главред.
Какие джинсы модные в 2025
Фэшн-блогер Инна Вихорова рассказала, что осенью 2025 года будут модными джинсы разнообразных кроев, цветов и посадок. Основными трендами этого года стали:
- джинсы-бочки;
- джинсы в стиле 70-х;
- джинсы с бахромой;
- джинсы с подворотами.
Джинсы-бочки: модный фасон на осень 2025
Этот широкий фасон станет удачным выбором для тех, кто не боится экспериментов и стремится выделиться из толпы. Такой крой поможет сбалансировать фигуру, добавив объем в нижней части. Стилист советует сочетать джинсы-бочки с рубашками, футболками или кроп-топами.
Джинсы в стиле 70-х - чем носить главный тренд сезона
Ретро-силуэт возвращается в моду в современном прочтении: со слегка заниженной посадкой на бедрах и выразительным расширением от колена. Инна Вихорова отмечает, что такой фасон подойдет девушкам с пышными бедрами, ведь помогает уравновесить пропорции. Лучше всего комбинировать их с обувью на каблуках, рубашками или топами.
Джинсы с бахромой: как носить этой осенью
Бахрома - один из самых ярких трендов осени 2025. Она может появляться на разных элементах джинсов и дарит простор для модных экспериментов. При этом стилист предупреждает: бахрома добавляет объема, так что лучше избегать ее на участках, которые не хочется визуально увеличивать.
Джинсы с подворотами - универсальный вариант
Для девушек невысокого роста идеальным решением станут джинсы с подворотами длиной 7/8. Инна Вихорова объясняет, что такой крой визуально удлиняет силуэт и делает фигуру стройнее. Однако с моделями стандартной длины следует быть осторожными: дополнительные горизонтальные линии могут наоборот "съесть" несколько сантиметров роста.
Как выбрать трендовые джинсы - смотреть видео:
Об источнике: Inna Vikhorova
Канал создан в 2013 году. На сейчас подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.
