Какие джинсы сейчас в моде: трендовые модели незаменимого элемента гардероба

Какие джинсы выбрать осенью 2025 и с чем носить трендовый деним.

О модных джинсах на осень 2025 рассказала Инна Вихорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, missionstyle_, скрин с видео: youtube.com, Inna Vikhorova

Вы узнаете:

Какие джинсы в моде на осень 2025

Трендовые фасоны джинсов для экспериментов с образами

Джинсы - безоговорочный маст-хэв модниц в любом сезоне, но именно осенью они выходят на первый план благодаря своей практичности на холодное время. Какие джинсы в моде осенью 2025 и на какие тренды стоит обратить внимание, чтобы выглядеть стильно рассказывает Главред.

Какие джинсы модные в 2025

Фэшн-блогер Инна Вихорова рассказала, что осенью 2025 года будут модными джинсы разнообразных кроев, цветов и посадок. Основными трендами этого года стали:

джинсы-бочки;

джинсы в стиле 70-х;

джинсы с бахромой;

джинсы с подворотами.

Джинсы-бочки: модный фасон на осень 2025

Этот широкий фасон станет удачным выбором для тех, кто не боится экспериментов и стремится выделиться из толпы. Такой крой поможет сбалансировать фигуру, добавив объем в нижней части. Стилист советует сочетать джинсы-бочки с рубашками, футболками или кроп-топами.

Джинсы-бочки - экспериментальный вариант для модниц / фото: instagram.com, truthfullycharlie

Джинсы в стиле 70-х - чем носить главный тренд сезона

Ретро-силуэт возвращается в моду в современном прочтении: со слегка заниженной посадкой на бедрах и выразительным расширением от колена. Инна Вихорова отмечает, что такой фасон подойдет девушкам с пышными бедрами, ведь помогает уравновесить пропорции. Лучше всего комбинировать их с обувью на каблуках, рубашками или топами.

Джинсы в стиле 70-х прекрасно корректируют фигуру / фото: instagram.com, monika_tirthani

Джинсы с бахромой: как носить этой осенью

Бахрома - один из самых ярких трендов осени 2025. Она может появляться на разных элементах джинсов и дарит простор для модных экспериментов. При этом стилист предупреждает: бахрома добавляет объема, так что лучше избегать ее на участках, которые не хочется визуально увеличивать.

Джинсы с бахромой / фото: instagram.com, somewherelately

Джинсы с подворотами - универсальный вариант

Для девушек невысокого роста идеальным решением станут джинсы с подворотами длиной 7/8. Инна Вихорова объясняет, что такой крой визуально удлиняет силуэт и делает фигуру стройнее. Однако с моделями стандартной длины следует быть осторожными: дополнительные горизонтальные линии могут наоборот "съесть" несколько сантиметров роста.

Джинсы с подворотами / фото: instagram.com, mothediva

Как выбрать трендовые джинсы - смотреть видео:

Об источнике: Inna Vikhorova Канал создан в 2013 году. На сейчас подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

