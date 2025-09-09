Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

Четыре бесценных совета по стилю, которые воплотить в жизнь - проще простого.

Аксессуары для женщин - Андре Тан назвал главные тренды осени-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official, instagram.com/noareijnen_

Вкратце:

Андре Тан рассказал, какие украшения нужно носить этой осенью

Он описал главные тренды, которые стоит повторить

Хмурые осенние дни - вовсе не повод вычеркивать из своего гардероба яркие акценты. Украинский модельер Андре Тан утверждает - украшениям осенью-2025 года быть! Так что самое время перебрать свои шкатулочки - вдруг там таится то самое сокровище, которое сделает вас звездой этого сезона?

Главред расскажет, какие аксессуары сейчас в моде.

Крупные броши

Яркий тренд этой осени - крупная брошь, приколотая к одежде. Незаслуженно забытый аксессуар возвращается в моду. Андре Тан рекомендует делать акцент на крупные украшения "с характером".

Аксессуары для женщин - Андре Тан назвал главные тренды осени-2025 / instagram.com/andre_tan_official

Самодельные украшения

Поклонницы винтажной бижутерии и хэндмейда, ликуйте! Этой осенью все богатство воображение, воплощенное в реальность ловкими руками, станет идеальным аккордом для любого образа. Пуговки, шнурочки, бисер, макраме и ретро-украшения теперь в тренде.

Аксессуары для женщин - Андре Тан назвал главные тренды осени-2025 / instagram.com/andre_tan_official

В оттенках золота

Осень неспроста золотая - украшения в этом оттенки будут выглядеть в этом сезоне особенно актуально. Аксессуары, отражающие последние теплые солнечные лучи "согреют" ваш образ - будь-то деловой костюм или вечерний наряд.

Аксессуары для женщин - Андре Тан назвал главные тренды осени-2025 / instagram.com/andre_tan_official

Больше - лучше

Гигантомания в аксессуарах будет процветать этой осенью. Не бойтесь привлекать к себе внимание стильными деталями: крупные украшения - не "колхоз" и безвкусица, а яркий тренд, который стоит поддержать каждой моднице.

Аксессуары для женщин - Андре Тан назвал главные тренды осени-2025 / instagram.com/andre_tan_official

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

