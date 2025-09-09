Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

Вкратце:
- Андре Тан рассказал, какие украшения нужно носить этой осенью
- Он описал главные тренды, которые стоит повторить
Хмурые осенние дни - вовсе не повод вычеркивать из своего гардероба яркие акценты. Украинский модельер Андре Тан утверждает - украшениям осенью-2025 года быть! Так что самое время перебрать свои шкатулочки - вдруг там таится то самое сокровище, которое сделает вас звездой этого сезона?
Главред расскажет, какие аксессуары сейчас в моде.
Крупные броши
Яркий тренд этой осени - крупная брошь, приколотая к одежде. Незаслуженно забытый аксессуар возвращается в моду. Андре Тан рекомендует делать акцент на крупные украшения "с характером".
Самодельные украшения
Поклонницы винтажной бижутерии и хэндмейда, ликуйте! Этой осенью все богатство воображение, воплощенное в реальность ловкими руками, станет идеальным аккордом для любого образа. Пуговки, шнурочки, бисер, макраме и ретро-украшения теперь в тренде.
В оттенках золота
Осень неспроста золотая - украшения в этом оттенки будут выглядеть в этом сезоне особенно актуально. Аксессуары, отражающие последние теплые солнечные лучи "согреют" ваш образ - будь-то деловой костюм или вечерний наряд.
Больше - лучше
Гигантомания в аксессуарах будет процветать этой осенью. Не бойтесь привлекать к себе внимание стильными деталями: крупные украшения - не "колхоз" и безвкусица, а яркий тренд, который стоит поддержать каждой моднице.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
