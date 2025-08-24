Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

О чем вы узнаете:
Осенью 2025 года в моду возвращаются элегантность и утонченность, но с современной изюминкой. Дизайнеры отходят от хаотичных трендов и сосредотачиваются на продуманных силуэтах, игре с текстурами и классических цветах, которые дополняются яркими акцентами. Главред расскажет подробнее.
Цвета: сила природы и яркие акценты
Палитра осени 2025 года - это гармоничное сочетание теплых и холодных оттенков. На первом месте - все оттенки коричневого: от нежного кофе с молоком до глубокого шоколадного. Они создают уютную и элегантную основу для любого образа. Такие тона, как хаки, оливковый, землистый, также занимают основные позиции и формируют универсальную базу.
Для экспериментов предлагают использовать яркие акценты: от глубокого фиолетового и насыщенного синего до огненно-красного и оранжевого. Эти цвета придадут вашему образу энергии и динамики. Классическая ахроматическая гамма - черный, белый, серый и беж - неизменна и служит идеальным фоном для более ярких комбинаций.
Текстуры и материалы: от кожи до кружева
Осенью 2025 года большую роль играют тактильные ощущения. Дизайнеры активно экспериментируют с различными материалами:
- Кожа остается в тренде, особенно в тотал луках. Это могут быть кожаные пальто, костюмы и платья.
- Замша в новых интерпретациях, с необычными, яркими цветами, становится не просто классикой, но и современным акцентом.
- Искусственный мех используют не только для верхней одежды, но и для сумок, жилетов и других аксессуаров, подчеркивая любовь к экологичности.
- Драпировка и кружево - довольно неожиданные, но эффектные элементы для осеннего гардероба. Именно они придадут образу романтики, легкости, женственности и создадут интересный контраст с плотными тканями.
Силуэты и стили: баланс между строгостью и свободой
Направления моды осени 2025 - это воплощение смеси разных эпох:
- Corpcore - это расслабленная версия офисного стиля, включающая рубашки, галстуки и очки, но в непринужденном исполнении.
- Preppy и "современная академия" - стиль, вдохновленный университетской средой. Проявляется в классических жакетах, жилетах и пальто с ретро-элементами.
- Бохо-шик 70-х возвращается с многослойными образами, бахромой, этническими мотивами.
- Lady Like - элегантный и женственный стиль, в котором акцент делается на подчеркивании талии и утонченности форм.
Ключевые элементы: акцент на детали
Некоторые вещи становятся особенно важными для создания актуального образа:
- Вещи в клетку - вечный тренд, но в этом сезоне их можно смело сочетать с другими принтами.
- Высокий воротник - символ элегантности, который придает образу структуры и утонченности.
- Акцент на талию возвращает в моду женственность. Для этого используются пояса, корсеты и крой, который подчеркивает фигуру "песочные часы".
- Интересные силуэты, такие как объемные рукава, добавляют образу уникальности и драматизма.
- Вещи с интегрированными шарфами - удобные и стильные. Кроме того, они делают образ завершенным и продуманным.
