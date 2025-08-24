Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

Каким будет стиль осень 2025: все секреты, которые сформируют стиль осень 2025, от выбора цветов до акцентов.

https://glavred.info/fashion/glavnye-trendy-oseni-2025-stil-sochetayushchiy-klassiku-i-avangard-10692215.html Ссылка скопирована

Мода осени 2025 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что будет в тренде осенью 2025 года

Как одеться осенью 2025 года

Осенью 2025 года в моду возвращаются элегантность и утонченность, но с современной изюминкой. Дизайнеры отходят от хаотичных трендов и сосредотачиваются на продуманных силуэтах, игре с текстурами и классических цветах, которые дополняются яркими акцентами. Главред расскажет подробнее.

Цвета: сила природы и яркие акценты

Палитра осени 2025 года - это гармоничное сочетание теплых и холодных оттенков. На первом месте - все оттенки коричневого: от нежного кофе с молоком до глубокого шоколадного. Они создают уютную и элегантную основу для любого образа. Такие тона, как хаки, оливковый, землистый, также занимают основные позиции и формируют универсальную базу.

видео дня

Для экспериментов предлагают использовать яркие акценты: от глубокого фиолетового и насыщенного синего до огненно-красного и оранжевого. Эти цвета придадут вашему образу энергии и динамики. Классическая ахроматическая гамма - черный, белый, серый и беж - неизменна и служит идеальным фоном для более ярких комбинаций.

Текстуры и материалы: от кожи до кружева

Осенью 2025 года большую роль играют тактильные ощущения. Дизайнеры активно экспериментируют с различными материалами:

Кожа остается в тренде, особенно в тотал луках. Это могут быть кожаные пальто, костюмы и платья.

остается в тренде, особенно в тотал луках. Это могут быть кожаные пальто, костюмы и платья. Замша в новых интерпретациях, с необычными, яркими цветами, становится не просто классикой, но и современным акцентом.

в новых интерпретациях, с необычными, яркими цветами, становится не просто классикой, но и современным акцентом. Искусственный мех используют не только для верхней одежды, но и для сумок, жилетов и других аксессуаров, подчеркивая любовь к экологичности.

используют не только для верхней одежды, но и для сумок, жилетов и других аксессуаров, подчеркивая любовь к экологичности. Драпировка и кружево - довольно неожиданные, но эффектные элементы для осеннего гардероба. Именно они придадут образу романтики, легкости, женственности и создадут интересный контраст с плотными тканями.

Видео о трендах осени 2025 можно посмотреть здесь:

Силуэты и стили: баланс между строгостью и свободой

Направления моды осени 2025 - это воплощение смеси разных эпох:

Corpcore - это расслабленная версия офисного стиля, включающая рубашки, галстуки и очки, но в непринужденном исполнении.

- это расслабленная версия офисного стиля, включающая рубашки, галстуки и очки, но в непринужденном исполнении. Preppy и " современная академия " - стиль, вдохновленный университетской средой. Проявляется в классических жакетах, жилетах и пальто с ретро-элементами.

и " " - стиль, вдохновленный университетской средой. Проявляется в классических жакетах, жилетах и пальто с ретро-элементами. Бохо-шик 70-х возвращается с многослойными образами, бахромой, этническими мотивами.

возвращается с многослойными образами, бахромой, этническими мотивами. Lady Like - элегантный и женственный стиль, в котором акцент делается на подчеркивании талии и утонченности форм.

Ключевые элементы: акцент на детали

Некоторые вещи становятся особенно важными для создания актуального образа:

Вещи в клетку - вечный тренд, но в этом сезоне их можно смело сочетать с другими принтами.

- вечный тренд, но в этом сезоне их можно смело сочетать с другими принтами. Высокий воротник - символ элегантности, который придает образу структуры и утонченности.

- символ элегантности, который придает образу структуры и утонченности. Акцент на талию возвращает в моду женственность. Для этого используются пояса, корсеты и крой, который подчеркивает фигуру "песочные часы".

возвращает в моду женственность. Для этого используются пояса, корсеты и крой, который подчеркивает фигуру "песочные часы". Интересные силуэты , такие как объемные рукава, добавляют образу уникальности и драматизма.

, такие как объемные рукава, добавляют образу уникальности и драматизма. Вещи с интегрированными шарфами - удобные и стильные. Кроме того, они делают образ завершенным и продуманным.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Inna Vikhorova Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред