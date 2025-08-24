Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

Марина Иваненко
24 августа 2025, 14:07
17
Каким будет стиль осень 2025: все секреты, которые сформируют стиль осень 2025, от выбора цветов до акцентов.
Мода осени 2025 года
Мода осени 2025 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что будет в тренде осенью 2025 года
  • Как одеться осенью 2025 года

Осенью 2025 года в моду возвращаются элегантность и утонченность, но с современной изюминкой. Дизайнеры отходят от хаотичных трендов и сосредотачиваются на продуманных силуэтах, игре с текстурами и классических цветах, которые дополняются яркими акцентами. Главред расскажет подробнее.

Цвета: сила природы и яркие акценты

Палитра осени 2025 года - это гармоничное сочетание теплых и холодных оттенков. На первом месте - все оттенки коричневого: от нежного кофе с молоком до глубокого шоколадного. Они создают уютную и элегантную основу для любого образа. Такие тона, как хаки, оливковый, землистый, также занимают основные позиции и формируют универсальную базу.

видео дня

Для экспериментов предлагают использовать яркие акценты: от глубокого фиолетового и насыщенного синего до огненно-красного и оранжевого. Эти цвета придадут вашему образу энергии и динамики. Классическая ахроматическая гамма - черный, белый, серый и беж - неизменна и служит идеальным фоном для более ярких комбинаций.

Текстуры и материалы: от кожи до кружева

Осенью 2025 года большую роль играют тактильные ощущения. Дизайнеры активно экспериментируют с различными материалами:

  • Кожа остается в тренде, особенно в тотал луках. Это могут быть кожаные пальто, костюмы и платья.
  • Замша в новых интерпретациях, с необычными, яркими цветами, становится не просто классикой, но и современным акцентом.
  • Искусственный мех используют не только для верхней одежды, но и для сумок, жилетов и других аксессуаров, подчеркивая любовь к экологичности.
  • Драпировка и кружево - довольно неожиданные, но эффектные элементы для осеннего гардероба. Именно они придадут образу романтики, легкости, женственности и создадут интересный контраст с плотными тканями.

Видео о трендах осени 2025 можно посмотреть здесь:

Силуэты и стили: баланс между строгостью и свободой

Направления моды осени 2025 - это воплощение смеси разных эпох:

  • Corpcore - это расслабленная версия офисного стиля, включающая рубашки, галстуки и очки, но в непринужденном исполнении.
  • Preppy и "современная академия" - стиль, вдохновленный университетской средой. Проявляется в классических жакетах, жилетах и пальто с ретро-элементами.
  • Бохо-шик 70-х возвращается с многослойными образами, бахромой, этническими мотивами.
  • Lady Like - элегантный и женственный стиль, в котором акцент делается на подчеркивании талии и утонченности форм.

Ключевые элементы: акцент на детали

Некоторые вещи становятся особенно важными для создания актуального образа:

  • Вещи в клетку - вечный тренд, но в этом сезоне их можно смело сочетать с другими принтами.
  • Высокий воротник - символ элегантности, который придает образу структуры и утонченности.
  • Акцент на талию возвращает в моду женственность. Для этого используются пояса, корсеты и крой, который подчеркивает фигуру "песочные часы".
  • Интересные силуэты, такие как объемные рукава, добавляют образу уникальности и драматизма.
  • Вещи с интегрированными шарфами - удобные и стильные. Кроме того, они делают образ завершенным и продуманным.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Inna Vikhorova

Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода стилист интересные новости осень-2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:24Война
Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

13:46Война
Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Последние новости

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зиму

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Реклама
12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

Реклама
10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

06:49

Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателеммнение

05:30

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

04:35

10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышатьВидео

03:30

Красивые имена для кошек и котов разних окрасов и характеров: список для вдохновения

02:35

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

01:27

Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

01:02

Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибокВидео

23 августа, суббота
23:35

РФ собрала под Покровском орду, которой хватит для захвата европейской страны - ВСУ

23:25

Стильная Александра Кучеренко показала модный лук

23:02

Внук Юрия Никулина удивил сходством со звездой Бриллиантовой руки

22:21

Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов

Реклама
21:59

ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ "Днепр" раскрыли деталиВидео

21:39

Украинские беспилотники атаковали важное щупальце путинского режимамнение

21:22

Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

21:09

Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

19:46

Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водителиВидео

19:35

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

17:56

Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"Видео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять