Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025

Как выбрать модное окрашивание на осень-2025

Какие оттенки базовых цветов будут в тренде

Новый сезон - новая мода. Это касается не только одежды и аксессуаров, но и окрашивания волос. Что будет в тренде осенью-2025 года Бэт Джиллет, бьюти-редактор Cosmopolitan, узнала напрямую у тех, кто о модных веяниях узнает в первую очередь - у звездных стилистов и колористов, которым доверяют свои волосы Кендалл Дженнер, Хэйли Бибер и другие селебритис.

Главред расскажет, какие осенние модные окрашивания 2025 года можно взять на вооружения, продумывая новый образ.

Десятикаратное золото

Звездный стилист-парикмахер Мэтт Рез называет это окрашивание главным трендом предстоящей осени: пряди в стиле золотистый блонд, которые оттеняют коричневую и светло-коричневую базу, моментально делая прическу "дорогой". Рез добавляет, что "это отличный вариант для прически, которая не требует особого ухода, но выглядит так, будто требует его".

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/hair_by_keeli

"Ковбойская" медь

Мягкость и яркость причудливо сочетаются в окрашивании в оттенке "ковбойская медь". Главный принцип, который стоит соблюдать: мягкий, но контрастный переход от каштанового к глубоким "пряным" оттенкам.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/gillianthesalon

Амбровая брюнетка

Очередной коричневый, спросите вы? Никак нет! Темное, близкое к естественному окрашивание осенью-2025 года стилисты предлагают разбавить... еще одним оттенком коричневого. Поэкспериментируйте с цветами в одном спектре с разными подтонами, например, градиент от холодного коричневого к теплому на концах.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/moxiebeautyco

Черный горький шоколад

Черный, но не вороново крыло, коричневый, но не каштан. Где-то на границе оттенков выделяется особым шармом еще один тренд этой осени - черный горький шоколад. Мягкий, но глубокий.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/kayla_beautyliveswithin

Платина

В сезон, когда все обращаются к более теплым и мягким оттенкам, сломайте систему и приковывайте к себе взгляды роскошью платинового блонда с холодным подтоном - освещайте собой пасмурные дни.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/hair.by.mia_x

Красное вино

Что может быть еще более осенним, чем глинтвейн с пряностями и цитрусами? Правильно, окрашивание, которое повторяет богатство оттенков любимого напитка. Просто, со вкусом, не требует дополнительных техник - один тон на страже вашей стильной прически.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/salon527nj

Глубокий медовый

Теплый медовый оттенок с золотистыми бликами - непробиваемый акцент модного лука осени-2025. Окрашивание создаст эффект здорового сияния и визуально добавит волосам густоты.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/hairby_jordansmith

Карамельные пряди

По словам колориста Эбби Халити, осенью люди часто приходят с запросом на мелирование в теплых тонах. Этот тренд будет актуален и осенью-2025, однако с более дерзким акцентом в виде карамельных прядей насыщенного оттенка, которые придают прическу более объемной и яркой.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/hairbymaziestyles

"Грибной" балаяж

Сдержанное окрашивание в оттенках пепельного блонда с зеленовато-серым подтоном. Идеально подходит для тех, кто хочет перестать закрашивать седину, или решил отращивать свой естественный пепельный блонд.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/beautybyjo.lynn

Ванильный сахар

Как кофе со сливками и ванилью в холодный осенний вечер - это окрашивание с розоватым теплым подтоном подойдет любительницам блонда, которые хотят экспериментов, но не готовы менять цвет волос кардинально.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/Derekcashstyles

Пряный имбирь

Смесь каштанового и темно-красного оттенков создает глубокую и сияющую вариацию на тему рыжего окрашивания. От по-летнему желтых и рыжих цитрусов уходите в сторону имбиря и корицы.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/hairstylist_sarkakruzova

"Многомерный" темный

Не можете выбрать темный оттенок на эту осень? Мечетесь между теплыми и холодными тонами? Не нужно выдумывать велосипед, ведь колористы уже все придумали за вас. В одном окрашивании можно совместить буквально все оттенки, которые вам по душе. На однотонную базу нанесите попрядно, что душе угодно - корицу и карамель, мокко и кофе с молоком, вишневую колу и жженый сахар, миндаль и шоколад, и т.д. Единственный нюанс: чтобы не превратить прическу в полнейший хаос, лучше доверить такое окрашивание профессионалу для получения более эффектного результата.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/ryleysidles

Неон

Выразительные и яркие оттенки будут в моде этой осенью. Смело экспериментируйте с "кислотными" цветами, а если полностью перекрашиваться у вас нет никакого желания, всегда есть возможность сделать цветные одиночные пряди или полноценное мелирование в неоновых оттенках.

Окрашивание волос фото новинки - модные оттенки волос осенью-2025 / instagram.com/pulpriothair

