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Женщина не мыла голову шампунем 12 лет: как выглядят ее волосы

Марина Фурман
3 февраля 2025, 13:09
1729
Женщина считает, что ее волосы имеют здоровый вид.
женщина не мила голову шампунем
Женщина отказалась от шампуней / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как женщина ухаживает за волосами, не используя шампунь
  • Как на эксперимент с волосами отреагировали специалисты

В Сети женщина опубликовала видео, в котором рассказала, что не мыла волосы шампунем уже 12 лет. Она убеждена, что ее волосы выглядят великолепно, а локоны постоянно привлекают внимание окружающих. Об этом пишет Главред со ссылкой на The Sun.

Харпер объяснила, что решила отказаться от шампуня и других средств для волос, чтобы поддерживать их в наилучшем состоянии.

видео дня

Она также рассказала, что больше не пользуется феном. Ее волосы сохнут естественным образом, или же женщина использует обычный ремень от халата, чтобы создать локоны.

"Никаких современных продуктов для ухода за волосами", - написала она. Я не использую шампунь уже более 12 лет. Ни плоек, ни гелей, ни муссов, ничего", - подчеркнула Харпер.

Хотя женщина не пользуется шампунем, она регулярно принимает горячий душ, чтобы освежить волосы. Во время водных процедур женщина просто скрабирует кожу головы, чтобы убрать лишнюю грязь с головы.

"То, что вы видите здесь, - это только вода, техника и время", - добавила Харпер.

Несмотря на то, что женщина настаивает на том, что ее волосы выглядят здоровее, чем когда-либо, в комментариях пользователи высказались против подобной техники:

  • "Мне это не нравится, потому что воняет. Извините, но мы чувствуем ваш запах!"
  • Другой стилист добавил: "Один клиент сказал мне, что он не мыл голову шампунем пять лет. Когда я закончила с его волосами, мои машинки для стрижки заклинило из-за всего масла..."
  • "Если вы беспокоитесь о здоровье волос или химических веществах, используйте натуральный шампунь на растительной основе - они существуют!"
  • "Как парикмахер, я знаю, что это не здорово для ваших волос."

Смотрите видео, в котором Харпер показывает свой уход за волосами:

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The Sun

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