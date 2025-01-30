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Топ-способы без повреждения волос: как сделать кудри за ночь

Олег Макаров
30 января 2025, 11:48
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Как сделать кудри без плойки? Сделайте это за ночь, используя бигуди, косички, пучок или даже носки.
Как сделать кудри за ночь
Как сделать кудри за ночь / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • как сделать кудри без плойки
  • как сделать волосы волнистыми за ночь

Довольно часто использование плоек повреждает состояние волос, но существуют методы, которые помогают сделать волосы волнистыми за одну ночь и не причинить им вреда.

Как сделать кудри, если нет плойки

видео дня

На своей странице в ТикТок Luisiaa Люсьен рассказывает, как правильно сделать закрутку волос на носки. Она делится своим опытом, поскольку не впервые использует данный лайфхак. Рассказывает, что пыталась накрутить влажные или даже мокрые волосы и это было ее основной ошибкой, поскольку они не накручиваются равномерно, а в некоторых местах, не высыхая, не накручиваются вовсе.

Девушка делает высокий хвост, закрепляет сверху заколкой-крабом носок и начинает накручивать волосы. В конце девушка фиксирует волосы резинкой для того, чтобы закрученные волосы не распутались раньше, чем нужно. После этого блогерша скручивает гульку и фиксирует ее сверху остатком носка. Поскольку девушка признается, что ей не очень удобно спать с такой прической, то проходила она с ней около пяти часов и сняла, получив красивые локоны.

Косички

Если вы имеете волосы длинные или есть средней длины, то кудри можно сделать заплетя косички. Рекомендуют заплетать влажные волосы после мытья. Чем тоньше косички вы заплетете, тем мельче кудри получите. Заплетите косички на ночь, а утром расплетите. Если у вас мало времени, то заплетенные на влажные волосы косички можно тщательно просушить феном и распустить.

Закрутить волосы в пучок

Это, пожалуй, самый быстрый способ получить волнистые волосы. Для этого необходимо вымытые влажные волосы собрать в хвост и скрутить в тугой жгут. Сделав из него пучок, зафиксируйте волосы резинками (для того, чтобы волосы держались лучше и туже можно еще использовать заколки). Далее просто ждем пока высохнут волосы, снимаем заколки и распускаем хвост. Все, вы красавица!

Бигуди

Чтобы накрутить волосы без плойки, можно использовать бигуди. Еще влажные после мытья волосы можно смочить специальным лосьоном для фиксации или сбрызнуть лаком. Это нужно сделать для того, чтобы локоны лучше держались. Затем волосы делим на небольшие пряди и начиная с кончиков крутим волосы к корням.

Далее бигуди закрепляем так, чтобы волосы не выскальзывали, это обеспечит более четкую форму локонов. Бигуди оставляем на голове на несколько часов (лучше на ночь). Когда волосы высохнут, бигуди снимаем в противоположном от закручивания направлении. После этого можно провести по локонам пальцами, чтобы их распушить и придать более естественный вид.

Повязка

Можно накрутить волосы перед сном с помощью повязки на голову. Волосы должны быть влажными. На голову одевается эластичная тканевая повязка и небольшими частями волосы оборачиваются вокруг этой повязки, при этом концы заворачивая внутрь. Это необходимо делать до тех пор, пока волосы не будут надежно завернуты. Оставляем на ночь, чтобы волосы полностью высохли. Утром осторожно распутываем волосы и получаем мягкие и упругие локоны.

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