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Подруги ахнут, любимый оценит: какой цвет лучше подчеркивает карие глаза

Олег Макаров
19 января 2025, 11:25
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От темного шоколада до медового блонда - секреты гармоничного образа.
Какой цвет лучше подчеркивает карие глаза
Какой цвет лучше подчеркивает карие глаза / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какими правилами нужно руководствоваться при выборе цвета волос
  • Какой цвет волос подчеркнет карие глаза

Подобрать именно "свой" цвет волос не всегда легко, поскольку определенный оттенок может хорошо смотреться на сестре, подруге, маме, коллеге, но совсем не подходить вам.

Многое зависит от цвета глаз, тона кожи, цветотипа и от одежды, которую вы предпочитаете, пишет Главред.

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Цвет карих глаз добавляет образу женщины определенной "теплоты". Если опираться на этот факт, то нужно отдавать предпочтение мягким тонам при выборе цвета волос, которые смогут эффектно подчеркнуть нежность обладательницы.

Основные правила подбора цвета волос к карим глазам

Стоит учитывать оттенок карих глаз;

Оттенок кожи;

Наличие седины, ведь, если волосы толстые, седые и жесткие, то краситель необходимо выбирать на тон ярче, а тонкие волосы, наоборот, стоит красить тон в тон.

Натуральные красители. Стоит быть осторожным, если вы красили волосы хной, а теперь собираетесь перейти на обычную краску, то необходимо дождаться пока цвет полностью сойдет.

Блонд. Если вы собираетесь покрасить волосы в блонд, то подберите краску, которая имеет высокое содержание масла и кератина, что позволит минимизировать появление желтого оттенка, который будет визуально усиливаться через карий цвет глаз.

Привычки в макияже. Например, если вы ежедневно красите губы помадой вишневого оттенка, стоит обратить внимание на винную палитру.

На канале в Тик Токе beautybar.chernigiv beauty hair стилист рассказывает о том, какой цвет волос может подходить кареглазым.

Главный фактор выбора цвета для кареглазых женщин - подтон радужки оттенка глаз. Ведь глаза могут быть светло-карие, зелено-карие, темно-карие, а от этого оттенка и будет зависеть выбор краски.

Какой цвет подчеркнет карие глаза

Темно-карим глазам больше всего подойдут контрастные оттенки окрашивания. Имея такой цвет глаз вы можете смело поэкспериментировать с такими оттенками как эспрессо, какао, капучино, шоколад.

Зелено-карие глаза можно подчеркнуть натуральными теплыми тонами: медовый, карамельный, пшеничный блонд. Удачно подчеркнет переход карого к зеленому такой метод окрашивания как моно хром, шатун или мелирование.

Желто-карим глазам подойдут такие оттенки как медь, пшеница, вся палитра натурального блонда и карамель.

Какой цвет волос подойдет для светлой кожи

Для светлой и бледной кожи хорошо подойдет холодный блонд и сдержанные русые оттенки. Также можно поэкспериментировать с яркими тонами (темный шоколад, кофе), которые смогут создать хороший контраст со светлой кожей.

Какой цвет волос подойдет для полосатого тона лица

Для того, чтобы подчеркнуть естественную яркость образа, смуглым красавицам лучше выбрать оттенки пшеницы, меди, карамели, капучино и янтаря.

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О канале beautybar.chernigiv beauty hair

На канал подписано более 22 тысяч пользователей, которые следят за советами стилиста. Здесь автор канала помогает женщинам правильно подобрать косметику для ухода за волосами, для их окрашивания и делится простыми секретами здоровых волос.

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