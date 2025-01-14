Трендовый маникюр 2025 года: интересные идеи дизайна на любой вкус

Вы узнаете:
- Какой маникюр можно сделать в 2025 году
- Какой дизайн выбрать для ногтей
Тренды маникюра не стоят на месте, поэтому в 2025 году популярными становятся различные виды дизайна, которые подойдут для любителей сдержанного стиля и сторонников ярких и оригинальных решений.
Издание Woman and Home раскрыло семь самых горячих трендов в маникюре, которые понравится всем модницам, пишет Главред.
Идеи для маникюра
Трендовый цвет Моко
Цвет года по версии Pantone - "Mocha Mousse" - стал главным вдохновением для нового тренда. Это приглушенный кофейный оттенок, который полюбился многим девушкам.
Мягкие коричневые тона будут на пике популярности благодаря своей универсальности. Такой маникюр выглядит очень элегантно.
Короткие и квадратные формы
Короткие ногти снова в центре внимания. Квадратные формы остаются на пике популярности благодаря своей практичности. 2025 год будет посвящен практичности, поэтому короткие мягкие квадраты и средние формы миндаля станут основными.
Фокус на индивидуальности
Новый год открывает пространство для самовыражения через маникюр. Нестандартные цвета и уникальные дизайны набирают популярность, выходят за рамки стандартных шаблонов, позволяют создавать уникальные образы, отражающие личность человека.
Перламутр
Перламутровый маникюр с нежными бликами станет настоящим хитом года. Он напомнит об очаровании морской тематики и роскошной простоте.
"Кошачий глаз"
Этот эффект возобновил свою популярность в конце 2024 года и уверенно вошел в новый сезон. Металлический блеск с глубоким рефлексивным эффектом добавляет драматизма и загадочности.
Хромированный блеск
Зеркальные хромированные ногти остаются в тренде благодаря своей универсальности. Серебряные, золотые и глазурованные оттенки придадут изысканности любому образу.
Абстрактные дизайны
В 2025 году абстрактные дизайны - завитки, ретро-узоры, пирсинг на ногтях, станут еще популярнее. Акцент на уникальных узорах и декоративных элементах позволит раскрыть индивидуальность.
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Что известно о Woman and Home?
Woman and Home - это ежемесячный журнал о стиле жизни, который издается компанией Future PLC. Журнал публикует статьи о моде и красоте для женщин в возрасте от 40 лет, а также статьи о доме и саду, здоровье, еде, с рецептами и планами питания, а также материалы о путешествиях, пишет Википедия.
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