Сделают дом уютным: эксперт назвал главные тренды 2025 года в интерьере

Вы узнаете:
- Какие вещи в интерьере будут популярными в 2025 году
- Какой дизайн выбрать для дома
Мэтью Керрингтон, технический директор The Lighting Superstore, представил долгожданные тренды интерьера 2025 года.
В частности, он определил четыре тренда, которые быстро набирают популярность, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Так, одной из самых популярных тенденций, которая, по прогнозам, станет большим хитом в 2025 году, является интегрированное умное освещение в доме, управляемое искусственным интеллектом.
"В 2025 году мы можем ожидать системы освещения, которые прогнозируют и оптимизируют расписание в соответствии с ежедневными привычками", - подчеркнул он.
С точки зрения эстетики, в 2025 году в центре внимания будут японские и скандинавские дизайны.
"Эти эстетические направления объединятся, чтобы создать "Джапанди" - сочетание природного мира и красоты несовершенства. Приглушенные тона и органические формы будут очень модными, особенно предметы ручной работы", - подчеркнул Керрингтон.
Он добавил, что причудливые беспроводные лампы также станут заметным элементом интерьера в самых современных домах. Турецкие лампы, в частности, набирают популярность, особенно благодаря тому, что свет красиво переливается сквозь мозаичное стекло.
Кроме того, вечный тренд, который останется в домах в 2025 году - это освещение окружающей среды.
"Умные технологии многоуровневого освещения, включая светильники, настенные бра и лампы с возможностью регулировки яркости, сделают дом уютным, теплым и привлекательным", - подытожил эксперт.
Читайте также:
- Как правильно ухаживать за цикламеном в горшке: принесет успех и счастье в дом
- Где хранить бананы дома, чтобы они не темнели: гениальный лайфхак
- Куда лучше поставить орхидею: эксперты назвали идеальное место в доме
Что нужно знать об Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред