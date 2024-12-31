Сделают дом уютным: эксперт назвал главные тренды 2025 года в интерьере

Стали известны основные тенденции домашнего интерьера в 2025 году.

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Тенденции домашнего интерьера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие вещи в интерьере будут популярными в 2025 году

Какой дизайн выбрать для дома

Мэтью Керрингтон, технический директор The Lighting Superstore, представил долгожданные тренды интерьера 2025 года.

В частности, он определил четыре тренда, которые быстро набирают популярность, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Так, одной из самых популярных тенденций, которая, по прогнозам, станет большим хитом в 2025 году, является интегрированное умное освещение в доме, управляемое искусственным интеллектом.

"В 2025 году мы можем ожидать системы освещения, которые прогнозируют и оптимизируют расписание в соответствии с ежедневными привычками", - подчеркнул он.

С точки зрения эстетики, в 2025 году в центре внимания будут японские и скандинавские дизайны.

"Эти эстетические направления объединятся, чтобы создать "Джапанди" - сочетание природного мира и красоты несовершенства. Приглушенные тона и органические формы будут очень модными, особенно предметы ручной работы", - подчеркнул Керрингтон.

Он добавил, что причудливые беспроводные лампы также станут заметным элементом интерьера в самых современных домах. Турецкие лампы, в частности, набирают популярность, особенно благодаря тому, что свет красиво переливается сквозь мозаичное стекло.

Мозаичное стекло / фото: express.co.uk

Кроме того, вечный тренд, который останется в домах в 2025 году - это освещение окружающей среды.

"Умные технологии многоуровневого освещения, включая светильники, настенные бра и лампы с возможностью регулировки яркости, сделают дом уютным, теплым и привлекательным", - подытожил эксперт.

Освещение в доме / фото: express.co.uk

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