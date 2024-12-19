Как правильно ухаживать за цикламеном в горшке: принесет успех и счастье в дом

Как сохранить цикламен счастливым, чтобы он имел красивый вид - садоводы дали ценные советы.

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Как правильно ухаживать за цикламеном в горшке / коллаж: Главред, фото: Википедия

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Нужно ли подкармливать комнатные растения

Нужно ли обрезать листья цикламена для лучшего роста и что не стоит делать с этими растениями - Главред собрал полезные советы по уходу за комнатными растениями.

Нежное растение часто можно увидеть на подоконнике домов. Лучше всего цветение цикламенов происходит осенью и зимой, а их цвет поднимает настроение в серые дни. Однако, чтобы цикламен отлично рос и развивался в домашних условиях, за ним нужно правильно ухаживать. Помните, что ошибки в уходе за таким хрупким растением могут привести к его гибели.

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Где в доме должен стоять цикламен

Опытные садоводы рассказали о том, где лучше размещать вазон, ведь именно от места зависит "самочувствие" растения. Эксперты рассказали, что для белого цикламена необходимо хорошее освещение, однако лучи солнца не должны быть прямыми. Лучше выбрать место для цикламен в полутени на подоконниках, которые направлены на восток или запад.

Также следует придерживаться определенных температурных норм. Во время цветения цикламена температура должна быть в пределах 10-14 градусов тепла. Однако летом, температурная отметка не должна превышать 25 градусов тепла. Поэтому стоит летом держать растение в затененном месте квартиры или высадить цикламен в тенистой клумбе.

Что не любит цикламен - как ухаживать

Флористы также рассказали, что цикламен боится ярких, прямых солнечных лучей. Ведь после таких "солнечных ванн" на листьях цикламена могут появиться ожоги в виде сухих коричневых пятен. Также если вы поливаете цикламен очень редко или не увлажняете воздух в помещении, тогда прекрасные бутоны погибнут. Также растение погибнет, если в доме будут слишком высокие для него температуры.

Эксперты советуют, что домашние цикламены необходимо подкармливать через каждые 14 дней, в период активного роста и цветения цикламена. Для подкормки лучше использовать специальные комплексы, которые предварительно следует растворить в воде. В период, когда начнут появляться новые листочки, тогда стоит растение перенести в теплое помещение, а полив постепенно увеличивать и добавлять подкормки.

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