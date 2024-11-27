Какой маникюр сделать зимой, чтобы быть в тренде и выглядеть дорого

Не всем просто определить, какой маникюр всегда выглядит дорого и подходит под зимний период, но выход есть.

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Какого цвета ногти на 2024 год в зимний сезон лучше выбирать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой маникюр будет модный зимой 2024 года

Какого цвета лучше делать маникюр зимой

Какие формы ногтей остаются в тренде зимой

Зима - это не только время теплой одежды, но и отличная возможность сделать интересный и трендовый маникюр. В 2024 году маникюр поражает разнообразием и изяществом. На Pinterest есть множество подборок, какой маникюр сделать зимой.

Главред исследовал веб-сервис, чтобы определить какие цвета маникюра делают зимой, что сейчас в тренде и какие универсальные виды маникюра будут выглядеть не только красиво, но и дорого.

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В этом сезоне популярны как классические решения, так и смелые эксперименты. Основными трендами стали: хромированный эффект, френч с интересными акцентами и матовый маникюр.

Зимняя палитра маникюра 2024 года сочетает классические холодные оттенки с яркими акцентами. Самыми модными цветами сезона являются глубокий синий, изумрудный зеленый, винный или бордовый, жемчужный белый, серебристый, золотой и бронзовый.

Главное, что надо учитывать, когда вы думаете какого цвета ногти на 2024 год будут актуальными - это естественность. Ногти цвета нюд или молочного оттенка всегда остаются в тренде. Также популярны оттенки карамели, топленого молока и холодного розового. Для праздничного периода, как вот новогодних праздников, можно добавить немного блеска или мелкого декора.

Если говорить о том, какая форма ногтей сейчас в моде в 2024 году, то самыми актуальными остаются мягкий квадрат, овал и миндаль. Они подчеркивают естественность и элегантность рук. А вот для более смелых образов стоит выбирать длинные ногти в форме балерины.

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Что такое Pinterest? Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

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