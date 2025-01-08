Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Как не одеться как бабушка: что можно носить 50-летним женщинам

Олег Макаров
8 января 2025, 14:28
542
Правильно сформированный гардероб подчеркнет вашу красоту и поможет избежать ошибок в выборе одежды.
Как не одеться как бабушка
Как не одеться как бабушка / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • От каких вещей нужно отказаться женщине за 50
  • Что можно носить женщине за 50

На Ютуб канале "Вечер" блогер Татьяна Трощинская, которой исполнилось 50 лет, перебирает свой гардероб и выбирает вещи, которые нужно выбросить на помойку, поскольку женщине ее возраста они не будут к лицу.

Что можно носить 50-летним женщинам

Большая сумка

Если вы не хотите выглядеть, как женщина с базара, то должны забыть о больших сумках и отдать предпочтение женственным и элегантным клатчам. Любые оттенки красного цвета Блогерша не советует носить платья красного цвета, поскольку на лице с возрастом становится все больше и больше видно красные капилляры, а одежда красного цвета еще больше их оттеняет и придает визуально еще более старшего возраста.

Гибкая резинка на брюках

Также женщинам за 50 не рекомендуется носить брюки на гибкой резинке, поскольку в такой одежде они будут казаться не аккуратными и одетыми "слишком по-домашнему".

Смешные принты

Женщина советует отказаться от одежды, которая имеет смешные или слишком детские рисунки (например: бабочки, грибочки). По ее словам, в такой одежде можно выглядеть забавно, не солидно, не элегантно. Вообще, такие слова как "солидность" и "элегантность" должны быть ключевыми в подборе одежды для женщины за 50.

Глубокие вырезы

Также Татьяна советует женщинам в возрасте отказаться от блуз, рубашек, платьев, которые имеют глубокие вырезы - без разницы - это будет декольте или вырез на спине.

Рюши

Стилисты уделяют большое внимание платьям и блузам, на которых есть рюши, поскольку считают такие образы слишком романтичными, а, следовательно, не подходящими возрасту 50+.

Выглядеть эффектно и роскошно просто: советы стиля для женщин за 50

Юбка ниже колена

Такая юбка способна решить сразу несколько проблем: она маскирует недостатки фигуры, вытягивает силуэт, закрывает выдающие возраст женщины колени и делает образ элегантным. Стилисты советуют выбирать юбки миди- или макси- длины.

Платья

Каждая женщина любого возраста в своем гардеробе должна иметь несколько платьев. Для женщин 50+ идеальным вариантом будут платья прямого кроя миди- длины и обязательно в пастельных тонах. Для того, чтобы подчеркнуть свой лук, можно акцентировать одежду массивными украшениями.

Рубашка на пуговицах

Чисто белая или голубая рубашка является универсальной вещью, которая может сочетаться абсолютно со всем. Вы можете надеть ее с брюками, пиджаком и туфлями или же с юбкой и босоножками. Рубашка - это классический предмет одежды, который должны иметь в своем гардеробе все женщины, которым за 50.

Кардиган

Кардиган или свитер - это замечательный предмет одежды, который можно носить поверх блузы или платья. Он добавляет образу элегантности и стиля. Однако, это не значит, что женщины за 50 должны отказаться от удобной одежды. Необходимо внимательнее относиться к тому, что они одевают и с чем это сочетают. Чтобы ваш образ был живым на свежим необходимо правильно подбирать сумки и украшения. Никаких дешевых сумок и бижутерии! Украшения должны быть качественными. Сумки - качественные, естественных цветов в тон одежды.

Смотрите видео о том, как одеваться женщине за 50:

Вас может заинтересовать:

О Ютуб канале "Вечер"

Канал создан в 2022 году. На него подписано более 5 тысяч пользователей. Данный канал сконцентрирован исключительно на вечерах украинцев. Здесь рассказывают вдохновляющие истории и формируют культуру вечернего времени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Выбор за Трампом: поражение Украины в войне создаст угрозу для США - аналитик

Выбор за Трампом: поражение Украины в войне создаст угрозу для США - аналитик

14:50Мир
Ту-160 "подрезали крылья": детали удара по нефтебазе в Энгельсе – Defense Express

Ту-160 "подрезали крылья": детали удара по нефтебазе в Энгельсе – Defense Express

14:49Мир
История одного штурма: двое бойцов ВСУ захватили в плен сразу 14 россиян

История одного штурма: двое бойцов ВСУ захватили в плен сразу 14 россиян

13:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

Последние новости

14:50

Выбор за Трампом: поражение Украины в войне создаст угрозу для США - аналитик

14:49

Ту-160 "подрезали крылья": детали удара по нефтебазе в Энгельсе – Defense Express

14:48

Порошенко планирует уйти из Верховной Рады: предложил лишить мандатов бывших регионалов, - СМИ

14:45

Беларусь начала военные учения у границы с Украиной: какова цель

14:34

Обычная картофелина в помощь: интересный трюк, чтобы окна в машине не потели

Соглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - РябцевСоглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - Рябцев
14:28

Как не одеться как бабушка: что можно носить 50-летним женщинамВидео

14:28

Жизнь не будет прежней: победительница "Холостяка" пострадала от пожаров в США

14:12

Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

14:02

Максим Галкин показал невероятное видео со своими детьми

Реклама
13:51

Будет ли в Украине онлайн-голосование: в "Слуге народа" ответили

13:44

История одного штурма: двое бойцов ВСУ захватили в плен сразу 14 россиян

13:43

20 лет популярности песни "Сало" Михаила Поплавского актуально

13:24

Вот это перемены: как выглядят актеры "Дневника Бриджит Джонс" сейчас

13:17

Тищенко засветился в Раде после неявки в суде по состоянию здоровья: детали

13:07

Громкий скандал в "проблемной" бригаде ВСУ: генерал сделал важное заявление

12:58

"45-50 долларов за баррель": эксперт назвал условие обвала цены на нефть

12:54

На фоне заявлений Трампа: в МИД высказались о "беспокойствах в сфере безопасности" РФ

12:36

Венгрия может освободить место Украине в ЕС, вступив в СНГ или ОДКБ - МИД

12:34

Наконец Трамп сказал правду об Украинемнение

11:56

Провал экспорта нефти РФ: США должны нанести санкционный удар по России - Рябцев

Реклама
11:50

ВСУ взорвали нефтебазу стратегической авиации РФ: Ермак раскрыл детали удараВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Собакам - стрессы, Кроликам - перемены

11:47

4 знака зодиака, которые умеют хранить секреты

11:44

Будут ли банки блокировать карты за частое снятие наличных: ответ НБУ

11:43

Гороскоп на 2025-й: Стрельцов ждет год важных решений и событийВидео

11:20

Суперский десерт: как правильно запечь яблоки в микроволновой печиВидео

11:19

Худшее впереди: в ужасном пожаре США горят дома самых популярных звезд мираВидео

11:15

Где 3 отличия между рисунками с мужчиной и медведем: надо угадать за 27 секунд

10:55

Гороскоп для Водолеев на 2025 год: выигрыш в лотерею и внезапная любовьВидео

10:48

"Курахово мы потеряли, это факт": военный назвал проблемы ВСУ на Донбассе

10:46

Не Покровск: враг пытается прорваться к важному городу в Донецкой области - МВА

10:44

Удары ракетами и дронами: ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине – Forbes

10:38

Предательница Лолита Милявская собралась замуж за миллиардера - детали

10:10

Снег и мороза возвращаются: синоптик назвала даты

10:00

Судьи Мастер-шеф поменялись одеждой: Ярославский шикарен в кителе Мартыновской

09:49

"Некоторые наши позиции разрушены": тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ

09:47

США готовят план обороноспособности Украины: в Пентагоне раскрыли детали

09:31

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Что будет с Константиновкой в случае успеха РФ под Торецком: прогноз ISW

09:07

Потап уже долгое время не выходит на связь - последние его слова

Реклама
08:45

Трамп не обещал остановить войну за 6 месяцев: что на самом деле сказал политик

08:16

Неожиданно даже для Путина: генерал оценил наступление ВСУ в Курской области

08:05

"Добро пожаловать домой": беглец Влад Яма ошеломил заявлением

07:51

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState обновили карту боев

07:04

В Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов: вспыхнул сильный пожар

06:10

Новое интервью Зеленского вызвало истерическую реакцию в Москвемнение

05:52

Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти ботинок

04:56

Главный удар ВСУ в Курской области еще впереди: аналитик удивил прогнозом

04:30

Как варить манку на молоке: самый простой рецепт за 5 мин с идеальным результатомВидео

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять