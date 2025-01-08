Как не одеться как бабушка: что можно носить 50-летним женщинам

Правильно сформированный гардероб подчеркнет вашу красоту и поможет избежать ошибок в выборе одежды.

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Как не одеться как бабушка / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

О чем вы узнаете:

От каких вещей нужно отказаться женщине за 50

Что можно носить женщине за 50

На Ютуб канале "Вечер" блогер Татьяна Трощинская, которой исполнилось 50 лет, перебирает свой гардероб и выбирает вещи, которые нужно выбросить на помойку, поскольку женщине ее возраста они не будут к лицу.

Что можно носить 50-летним женщинам

Большая сумка

Если вы не хотите выглядеть, как женщина с базара, то должны забыть о больших сумках и отдать предпочтение женственным и элегантным клатчам. Любые оттенки красного цвета Блогерша не советует носить платья красного цвета, поскольку на лице с возрастом становится все больше и больше видно красные капилляры, а одежда красного цвета еще больше их оттеняет и придает визуально еще более старшего возраста.

Гибкая резинка на брюках

Также женщинам за 50 не рекомендуется носить брюки на гибкой резинке, поскольку в такой одежде они будут казаться не аккуратными и одетыми "слишком по-домашнему".

Смешные принты

Женщина советует отказаться от одежды, которая имеет смешные или слишком детские рисунки (например: бабочки, грибочки). По ее словам, в такой одежде можно выглядеть забавно, не солидно, не элегантно. Вообще, такие слова как "солидность" и "элегантность" должны быть ключевыми в подборе одежды для женщины за 50.

Глубокие вырезы

Также Татьяна советует женщинам в возрасте отказаться от блуз, рубашек, платьев, которые имеют глубокие вырезы - без разницы - это будет декольте или вырез на спине.

Рюши

Стилисты уделяют большое внимание платьям и блузам, на которых есть рюши, поскольку считают такие образы слишком романтичными, а, следовательно, не подходящими возрасту 50+.

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Юбка ниже колена

Такая юбка способна решить сразу несколько проблем: она маскирует недостатки фигуры, вытягивает силуэт, закрывает выдающие возраст женщины колени и делает образ элегантным. Стилисты советуют выбирать юбки миди- или макси- длины.

Платья

Каждая женщина любого возраста в своем гардеробе должна иметь несколько платьев. Для женщин 50+ идеальным вариантом будут платья прямого кроя миди- длины и обязательно в пастельных тонах. Для того, чтобы подчеркнуть свой лук, можно акцентировать одежду массивными украшениями.

Рубашка на пуговицах

Чисто белая или голубая рубашка является универсальной вещью, которая может сочетаться абсолютно со всем. Вы можете надеть ее с брюками, пиджаком и туфлями или же с юбкой и босоножками. Рубашка - это классический предмет одежды, который должны иметь в своем гардеробе все женщины, которым за 50.

Кардиган

Кардиган или свитер - это замечательный предмет одежды, который можно носить поверх блузы или платья. Он добавляет образу элегантности и стиля. Однако, это не значит, что женщины за 50 должны отказаться от удобной одежды. Необходимо внимательнее относиться к тому, что они одевают и с чем это сочетают. Чтобы ваш образ был живым на свежим необходимо правильно подбирать сумки и украшения. Никаких дешевых сумок и бижутерии! Украшения должны быть качественными. Сумки - качественные, естественных цветов в тон одежды.

Смотрите видео о том, как одеваться женщине за 50:

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О Ютуб канале "Вечер" Канал создан в 2022 году. На него подписано более 5 тысяч пользователей. Данный канал сконцентрирован исключительно на вечерах украинцев. Здесь рассказывают вдохновляющие истории и формируют культуру вечернего времени.

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