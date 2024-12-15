Стильные прически для женщин после 30: трендовые идеи на любой случай жизни

Вы узнаете:
- Какие трендовые прически можно сделать в 30+
- Стоит ли делать каре после 30 лет
- Какая челка будет подходить женщинам старше 30 лет
Прическа играет важную роль, как составляющая полноценного образа в любом возрасте. Для многих женщин 30+ особенно важно подчеркивать свою уверенность, элегантность и индивидуальность.
Главред исследовал, на Pinterest, какие прически лучше всего подходят для женщин этого возраста и будут выглядеть трендово и актуально в 2024 и в начале 2025 года.
Классическое каре - это беспроигрышный вариант для любого типа лица. Оно прекрасно смотрится на женщинах после 30, добавляя образу свежести и ухоженности. Если вы хотите добавить современных элементов, то уместным будет удлинение каре передними прядями с ровным срезом.
Боб также все еще остается одной из самых популярных причесок. Для женщин после 30 особенно актуальны текстурированные варианты, которые добавляют объема и создают эффект легкости. Подойдет прическа боб женщинам с тонкими волосами.
Если же вы больше любите прически с длинными волосами, стоит обратить внимание на многослойные стрижки. Добавлять слои можно в зоне лица для смягчения очертаний.
Еще один вариант - удлиненная или боковая челка, которая будет плавно переходить в длинные пряди. Стоит заметить, что она будет выглядеть гармонично с волосами любой длины.
Для смелых женщин, которые одновременно любят удобство, актуальной в 2024 году будет прическа пикси. Она интересна тем, что ее можно менять в зависимости от типа лица.
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Что такое Pinterest?
Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.
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