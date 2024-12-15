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Стильные прически для женщин после 30: трендовые идеи на любой случай жизни

Анна Косик
15 декабря 2024, 17:20
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Многим женщинам после 30 лет важно сочетать практичность и стиль в своем образе.
прически
Универсальные стрижки для женщин после 30 лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие трендовые прически можно сделать в 30+
  • Стоит ли делать каре после 30 лет
  • Какая челка будет подходить женщинам старше 30 лет

Прическа играет важную роль, как составляющая полноценного образа в любом возрасте. Для многих женщин 30+ особенно важно подчеркивать свою уверенность, элегантность и индивидуальность.

Главред исследовал, на Pinterest, какие прически лучше всего подходят для женщин этого возраста и будут выглядеть трендово и актуально в 2024 и в начале 2025 года.

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Классическое каре - это беспроигрышный вариант для любого типа лица. Оно прекрасно смотрится на женщинах после 30, добавляя образу свежести и ухоженности. Если вы хотите добавить современных элементов, то уместным будет удлинение каре передними прядями с ровным срезом.

Боб также все еще остается одной из самых популярных причесок. Для женщин после 30 особенно актуальны текстурированные варианты, которые добавляют объема и создают эффект легкости. Подойдет прическа боб женщинам с тонкими волосами.

Если же вы больше любите прически с длинными волосами, стоит обратить внимание на многослойные стрижки. Добавлять слои можно в зоне лица для смягчения очертаний.

Еще один вариант - удлиненная или боковая челка, которая будет плавно переходить в длинные пряди. Стоит заметить, что она будет выглядеть гармонично с волосами любой длины.

Для смелых женщин, которые одновременно любят удобство, актуальной в 2024 году будет прическа пикси. Она интересна тем, что ее можно менять в зависимости от типа лица.

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Что такое Pinterest?

Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

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