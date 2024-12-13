Как накрутить волосы на носки: простой вау-метод с TikTok

Как накрутить волосы на ночь на носки знают не все девушки, хотя этот способ очень простой и эффективный.

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Как накрутить волосы без плойки и бигудей за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как накрутить волосы с помощью носков

Сколько нужно крутить волосы на носках

Многие девушки мечтают о красивых локонах, но не хотят постоянно повреждать волосы плойкой или бигудями. Не все знают, что есть альтернативный метод, как завить волосы на ночь с помощью носков.

Главред узнал, как сделать кудрявые волосы на ночь с помощью носков и нескольких простых движений. Украинский блогер Виктория Огиевич поделилась в TikTok одним из способов.

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Хотя большинство советует подготовить волосы, а именно вымыть их и слегка подсушить, блогерша попробовала метод накрутки на сухие волосы. Их она разделила на четыре части и каждую поочередно закрутила на носок. После этого волосы надо попшикать обычной водой.

Смотрите видео, как закрутить волосы на носки:

Далее верх носка необходимо закрепить заколкой-крабом, а закрученные пряди зафиксировать внизу резинкой. Следующим шагом край носка нужно завязать на узелок и полученный пучок спрятать в носок.

После того, как все части волос будут спрятаны в носки можно спокойно отправляться в постель на ночной сон, а утром достаточно будет проснуться и развязать все пучки.

Если вы пробуете этот лайфхак днем и возникает вопрос, сколько нужно держать кудри на носках, в Сети рекомендуют выделить хотя бы 4-6 часов.

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Кто такая Виктория Огиевич? Виктория Огиевич - украинский блогер, которая рассказывает в социальных сетях о стиле, красоте, прическах и женской рутине. На ее страницу в TikTok подписались более 33 тысяч пользователей, а видео с лайфхаками о прическах набирают по несколько миллионов просмотров.

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