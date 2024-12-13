Как накрутить волосы на носки: простой вау-метод с TikTok

Вы узнаете:
- Как накрутить волосы с помощью носков
- Сколько нужно крутить волосы на носках
Многие девушки мечтают о красивых локонах, но не хотят постоянно повреждать волосы плойкой или бигудями. Не все знают, что есть альтернативный метод, как завить волосы на ночь с помощью носков.
Главред узнал, как сделать кудрявые волосы на ночь с помощью носков и нескольких простых движений. Украинский блогер Виктория Огиевич поделилась в TikTok одним из способов.
Хотя большинство советует подготовить волосы, а именно вымыть их и слегка подсушить, блогерша попробовала метод накрутки на сухие волосы. Их она разделила на четыре части и каждую поочередно закрутила на носок. После этого волосы надо попшикать обычной водой.
Смотрите видео, как закрутить волосы на носки:
@viktoriia.ohiievych Как думаете получатся кудри как на видео? #локонинадовгеволосся#локоны#носок#кудри#длинные волосы #волосы#прическанадовгеволося#hairstyles#easyhairstyles♬ QUE LINDA ERES - DJ LARY
Далее верх носка необходимо закрепить заколкой-крабом, а закрученные пряди зафиксировать внизу резинкой. Следующим шагом край носка нужно завязать на узелок и полученный пучок спрятать в носок.
После того, как все части волос будут спрятаны в носки можно спокойно отправляться в постель на ночной сон, а утром достаточно будет проснуться и развязать все пучки.
Если вы пробуете этот лайфхак днем и возникает вопрос, сколько нужно держать кудри на носках, в Сети рекомендуют выделить хотя бы 4-6 часов.
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Кто такая Виктория Огиевич?
Виктория Огиевич - украинский блогер, которая рассказывает в социальных сетях о стиле, красоте, прическах и женской рутине. На ее страницу в TikTok подписались более 33 тысяч пользователей, а видео с лайфхаками о прическах набирают по несколько миллионов просмотров.
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