Как мыть расческу для волос: маленький нюанс, который влияет на качество прически

Когда вы расчесываете волосы расческа собирает всю грязь и пыль, поэтому нужно регулярно её мыть.

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Как мыть расческу для волос / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Волосы - это неоспоримый символ красоты, именно поэтому большинство тратит много времени и усилий на уход за ними. Однако, расчески также влияют на волосы, поэтому нужно регулярно их чистить, пишет sante+.

Почему нужно регулярно мыть расческу

Расчесывание волос - это не только распутывание прядей, оно также необходимо для распределения кожного сала по волосам, обеспечивая естественную защиту от сухости. Кроме того, ето помогает избавить волосы от частиц пыли и других загрязнений, накопленных в течение дня.

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Но грязная расческа быстро становится гнездом для этих самых загрязнений, которые вы рискуете оставлять на волосах каждый раз, когда расчесываетесь.

Как мыть расческу

Удалите волосы, застрявшие на расческе. Вставьте расческу или другой тонкий предмет между запутанными волосами и основанием щетки. Осторожно приподнимите пряди в нескольких местах, чтобы легко их вынуть. Если волосы застряли между зубцами щетки, используйте кончик расчески, чтобы вытащить их из труднодоступных мест. Вымойте щетку мыльным раствором. Наполните большую емкость теплой водой, добавьте несколько капель средства для мытья посуды, перемешивая, пока не получите легкую пену. Замочите щетку в мыльном растворе. Однако, если щетка сделана из дерева, то не погружайте её полностью в воду, поскольку это может повредить деревянную поверхность. Вместо этого ненадолго погрузите щетину в мыльную воду, а затем осторожно встряхните, чтобы удалить излишки воды. Если щетка изготовлена из пластика или металла: окуните её в мыльную воду и оставьте примерно на 3 минуты. После того, как щетка размокла, тщательно промойте её теплой водой, чтобы удалить все следы мыла. Высушите щетку. Если щетка изготовлена из дерева или натуральной щетины, то положите её лицевой стороной вниз на полотенце или повесьте, чтобы она высохла как можно лучше. Если щетка изготовлена из пластика или металла, то положите её лицевой стороной вниз на чистое полотенце и оставьте сушиться на воздухе на ночь.

Как часто нужно мыть расческу

Не обязательно ежедневно мыть расческу. В общем, хорошей очистки раз в две недели достаточно, особенно если вы пользуетесь средствами для укладки или теряете волосы во время расчесывания.

Когда следует заменить расческу

Качественная расческа может служить годами, но когда щетина изношена, деформирована или, несмотря на все ваши усилия, просто больше не выглядит чистой, пришло время её заменить.

Как сохранить расческу для волос чистой дольше

Используйте меньше средств для укладки. Меньшее количество средства означает меньшее накопление на расческе, а также более легкие волосы.

Очищайте щетку уксусом. Смесь теплой воды и уксуса поможет вам эффективно удалить остатки средства и сохранить щетку чистой.

Удаляйте волосы после каждого использования. Простой жест, который имеет огромное значение для сохранения вашей щетки безупречной на дольше.

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