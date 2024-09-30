Если вам трудно отрастить волосы, тогда стоит попробовать действенный метод во время мытья волос.

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Как отрастить волосы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Выпадение волос и отсутствие их роста могут очень разочаровывать людей, но на рынке есть бесчисленное количество продуктов, которые обещают помочь. Однако не всегда можно получить желаемый результат.

Ученый Джанин Боуринг считает, что добавление чайной ложки кофе в шампунь может творить чудеса с ростом волос, передает издание Mirror.

Известно, что самым распространенным типом выпадения волос как у мужчин, так и у женщин является андрогенная алопеция. У мужчин это называется облысение по мужскому типу, а у женщин - выпадение волос по женскому типу.

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Джанин объяснила, что у мужчин обычно выпадение начинается с области висков и со временем эта линия волос отступает, образуя характерную форму "М". Однако у женщин выпадение волос обычно происходит на макушке, где волосы постепенно становятся все более и более редкими.

"Итак, было доказано, что кофеин помогает с ростом волос и это показали исследования. Мой совет заключается в том, чтобы добавить только чайную ложку молотого кофе в шампунь, когда вы моете волосы, а затем тщательно смыть его", - посоветовала она.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Также Боуринг предупредила, что это сделает волосы немного темнее, поэтому такая процедура лучше всего подойдет для темных волос. Для удобства мытья головы, стоит добавлять молотый кофе уже в руку с шампунем, чтобы не испортить целую бутылку.

В Сети также поделились, что для восстановления роста волос можно добавить в шампунь эфирное масло розмарина.

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