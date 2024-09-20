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Как наточить лезвия машинки для стрижки волос: простой, но эффективный способ

Андрей Ганчук
20 сентября 2024, 12:30
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Если вы не знаете, можно ли заточить ножи машинки для стрижки волос, чтобы они снова стали острыми, можете попробовать хороший метод.
ножи машинка для стрижки
Что делать, если машинка для стрижки не стрижет, и как восстановить ее ножи / Скриншот YouTube

Сегодня машинка для стрижки дома – не редкость. Есть люди, которые не ходят в парикмахерские и предпочитают стричься дома. Это удобно, однако время от времени затупляются ножи машинки. И тогда возникает проблема, как заточить лезвия машинки для стрижки волос в домашних условиях. Мы расскажем о способе, который нашли для вас на просторах интернета.

Автор YouTube-канала Генератор идей показал, как он точит ножи своей машинки для стрижки, и дал несколько советов для грамотной заточки.

Заточка ножей машинки для стрижки пастой ГОИ

Проверьте свою машинку для стрижки

Вполне возможно, что машинка перестала хорошо стричь по другим причинам. Посмотрите винты, которыми прикреплены ножи к машинке. Возможно, их нужно подкрутить отверткой.

Можно смазать ножи, если вы давно этого не делали. Особенно место соприкосновения к неподвижному ножу.

Готовим раствор, чтобы заточить ножи машинки

В пустую емкость наливаем растворитель. Автор утверждает, что хорошо подойдет растворитель или уайт-спирит.

Понадобится еще и паста ГОИ. Она предназначена для шлифования и полирования стальных сплавов, а сейчас пригодится для заточки ножей. Паста в твердом виде продается в хозяйственных магазинах или Интернете.

Берем эту пасту и режем на мелкие кусочки. Чем меньше, тем лучше, чтобы не было комков. Надо довести ее до консистенции сметаны. Размешиваем будущий раствор деревянным бруском и замачиваем на 12 часов.

Затачиваем ножи машинки для стрижки

После того, как смесь готова, можно начинать заточку ножей. Опускаем машинку лезвиями в пасту и включаем ее на 4 минуты. Рукой водим лезвиями в растворе.

Далее в обязательном порядке отключаем машинку от сети и промываем ее водой. Ни в коем случае нельзя ставить под воду и мыть машинку, если она еще подключена к сети.

Снимаем ножи, проходимся по ним щеткой, и обязательно все смазываем WD-40.

В конце видео автор показывает, что ножи хорошо заточились, и стали очень острыми.

Смотрите видео, как заточить ножи машинки для стрижки пастой ГОИ:

Что такое Генератор идей?

Генератор идей – развлекательный и познавательный YouTube-канал для домашних мастеров и самодельщиков с советами для ремонта и лайфхаками. У канала более 435 миллионов просмотров, указано в описании.

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