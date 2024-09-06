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Как правильно засточить лезвия машинки для стрижки: простой, но гениальный способ

Юрий Берендий
6 сентября 2024, 19:58
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Заточка лезвий машинки для стрижки нужна для поддержания ее плавной работы. Главред выяснил, что нужно для того, чтобы заточить лезвия машинки для стрижки.
Как правильно засточить лезвия машинки для стрижки: простой, но гениальный способ
Как заточить лезвия машинки для стрижки волос в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Заточка лезвий машинки для стрижки - важный процесс для поддержания ее эффективности, помогающий обеспечить плавную работу и точные результаты при стрижке. О том, можно ли заточить ножи машинки для стрижки волос рассказал профессиональный парикмахер в видео на собственном YouTube канале "The4thKen".

Что делать если машинка для стрижки не стрижет

По словам парикмахера, основные компоненты, влияющие на работу триммера, - это двигатель и лезвия, оба важны для эффективной работы.

Как отмечает @The4thKen, "двигатель - это один из самых важных компонентов триммера, потому что даже идеально отрегулированное лезвие не будет работать должным образом, если двигатель неисправен."

Если двигатель триммера работает недостаточно хорошо, даже самое лучшее настроенное лезвие не поможет. Хороший двигатель дает возможность обрабатывать волосы разных текстур и удалять объем, а также обеспечивает универсальность триммера.

"Ваши триммеры не будут такими универсальными, они не смогут удалять объем, если двигатель плохой, - сказал он.

Двигатель триммера должен быть мощным, чтобы триммер мог работать надежно.

"Вы можете просто почувствовать, когда двигатель триммера хороший, - я чувствую силу в руке," - подчеркивает @The4thKen.

Смотрите видео о том, почему машинка для стрижки может не стричь:

Как можно заточить ножи машинки для стрижки

Лезвия триммера состоят из двух частей: стального и режущего.

"Стальное лезвие остается неподвижным, а режущее - движется вперед и назад, срезая волосы", - объясняет блогер.

Важно настраивать лезвия правильно. Рекомендуется оставлять небольшой зазор между лезвиями, что обеспечивает точное срезание и уменьшает риск раздражения кожи.

"Я рекомендую устанавливать триммеры близко, но не с полным зазором", - подчеркивает он.

Что известно о YouTube канале "The4thKen"

"The4thKen" - канал на видеохостинге YouTube с общей аудиторией более 450 тысяч пользователей. Автор канала - профессиональный парикмахер, который делится тенденциями развития технологий стрижек и обучает парикмахеров новым техникам.

Чем лучше точить ножи в домашних условиях

Процесс заточки лезвий начинается с демонтажа. Лезвия можно точить с помощью точильного камня или другого инструмента для удаления изношенного материала.

"Мы будем точить оба лезвия одновременно. Просто двигайтесь в одном направлении и делайте это пару минут", - советует блогер.

После заточки лезвия нужно почистить, смазать и установить обратно на триммер.

Главная цель заточки - сделать лезвия более эффективными. Хотя кажется, что лезвия притупляются, на самом деле их тонкая заточка делает их более острыми во время использования.

"Лезвия Babyliss на самом деле работают лучше, когда они изношены. Они становятся более острыми со временем и при использовании", - говорит парикмахер.

Как заточить лезвия машинки для стрижки волос в домашних условиях

В то же время автор YouTube канала "EagleRun23" во всех деталях рассказал и показал процесс заточки лезвий машинки для стрижки.

Вот основные моменты, касающиеся заточки лезвий:

Подготовка к заточке:

Прежде всего, нужно снять лезвия с машинки для стрижки. Это позволяет лучше оценить состояние лезвий и подготовить их к заточке.

"Перед тем, как начать заточку, важно очистить лезвия от остатков волос и смазки, чтобы процесс был максимально эффективным", - говорит он.

Выбор точильного камня:

Автор видео рекомендует использовать точильный камень определенной зернистости, в зависимости от состояния лезвий.

"Для машинки с обычными лезвиями рекомендуется использовать точильный камень с зернистостью от 400 до 600 для предварительной заточки и 1000 или выше для финишной полировки", - советует блогер.

Сам процесс заточки:

Основная часть работы - это правильное направление движения лезвий по точильному камню.

"Затачивать лезвия нужно в одном направлении, надавливая на них равномерно по всей длине. Не следует поворачивать лезвия или точить их в обратном направлении, чтобы избежать неровностей", - сказал он.

Это означает, что важно следить за постоянным наклоном лезвия во время заточки.

Продолжительность процесса:

Время заточки зависит от того, насколько изношены лезвия. Для большей точности рекомендуется делать несколько подходов.

"Обычно на заточку одного лезвия хватает 5-7 минут на каждую сторону, но все зависит от его состояния", - указывает блогер.

Проверка результата:

После каждого этапа заточки лезвия стоит проверять на ощупь или зрительно. Если они кажутся достаточно острыми, можно прекращать заточку.

"Если лезвия блестящие, без видимых повреждений и кажутся равномерно острыми по всей плоскости, можно считать заточку успешной", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как заточить лезвия машинки для стрижки волос в домашних условиях:

Финишная обработка:

После заточки лезвия необходимо очистить, смазать и установить обратно на машинку. Это поможет избежать перегрева и продлит срок их службы.

"Очищайте лезвия от мелких частиц и смазывайте их перед повторной установкой на машинку для стрижки", - резюмировал автор видео.

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