Как часто можно окрашивать волосы без вреда - ответ эксперта

Если между процедурами окрашивания прошло слишком мало времени, то вы рискуете сильно повредить кожу головы и сам волос.

https://glavred.info/fashion/kak-chasto-mozhno-okrashivat-volosy-bez-vreda-otvet-eksperta-10637696.html Ссылка скопирована

Как часто можно окрашивать волосы / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Каждая женщина хочет выглядеть на все 100%. Однако многие с возрастом сталкиваются с проблемой появления седых волос. К тому же уже в молодом возрасте девушки хотят быть обладательницами шикарных волос с красивым насыщенным оттенком. На помощь приходит краска для волос.

Однако корни быстро отрастают и краситься приходится достаточно часто, чтобы прическа выглядела ухожено, а отросшие корни не бросались в глаза.

Если вас интересует, как часто можно красить волосы без вреда, то этот материал Главреда для вас. Об этом рассказала эксперт по окрашиванию Ольга Карди.

видео дня

Какой должен быть перерыв между покраской волос

Многие задаются вопросом, можно ли красить волосы 1 раз в месяц. В целом, это хороший перерыв между окрашиваниями. За этот период волосы отрастают примерно на 1 сантиметр, что позволяет прокрашивать корни и избавиться от некрасивого резкого перехода. Также этого времени достаточно, чтобы восстановилась кожа головы после предыдущего окрашивания.

Можно ли красить волосы каждые две недели? Ответ: можно, но не желательно. Если у вас запланировано какое-то важное мероприятие, а вы блондинка с темным натуральным цветом и хотите просто сверкать, то ничего страшного не произойдет, если вы подкрасить корни. Однако стоит понимать, что за две недели кожа головы может не восстановиться, ведь покраска - это большая нагрузка для нее. Составы могут пересушить верхний слой кожи. Тогда у вас может появиться перхоть, а в редких случаях - химический ожог.

Смотрите видео о том, можно ли красить волосы каждый месяц:

Если вы хотите узнать, можно ли снова покрасить волосы через 2 месяца, то, как вы уже поняли, можно. Однако через такой промежуток времени рекомендуется красить волосы тем женщинам, у которых они очень медленно растут. Если волосы растут быстро, то за 2 месяца будет достаточно большой переход, что будет бросаться в глаза и слегка усложнит работу мастеру.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред