Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

Инна Ковенько
7 января 2026, 08:59
159
Это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий.
Во Львове от электричества отключена часть больниц и коммунальный транспорт
Во Львове от электричества отключена часть больниц и коммунальный транспорт / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия, Роман Балук

Во Львове с ночи 7 января без электроснабжения осталась часть больниц и полностью остановлен коммунальный электротранспорт.

Медучреждения и электротранспорт отнесены к обычным группам отключений. Об этом заявил городской голова Андрей Садовый.

По его словам, это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

видео дня

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс. С этой ночи город вынужден работать по новому графику", - отметил мэр.

Садовый отметил, что пытается связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку. "Сейчас экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", - добавил он.

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт
Во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Сколько будут длиться графики отключения света - мнение эксперта

Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как писал Главред, ранее вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал о том, чтов правительстве готовят важное решениеотносительно отключения света. В некоторых населенных пунктах Украины могут не выключать свет по графикам. Речь идет о потребителях, у которых были очень длительные аварийные отключения.

Кроме того, новые массированные ракетно-дронные атаки российских оккупационных сил по украинской энергетической инфраструктуре могут привести к усилению графиков отключений электроэнергии для населения. В столице продолжительность обесточиваний может достигать до 18 часов в сутки, предупреждает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Андрей Садовый

Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова свет отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:59Энергетика
Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

07:29Украина
Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

06:54Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

Китайский гороскоп на сегодня 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

Всего начало корчить: у Трампа случился "приступ" во время пресс-конференции

Всего начало корчить: у Трампа случился "приступ" во время пресс-конференции

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

Последние новости

09:39

Гороскоп на завтра 8 января: Тельцам - грандиозный успех, Рыбам - приятная встреча

09:25

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

08:59

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

08:50

Авиация и флот: Бельгия раскрыла свою роль в безопасности Украины

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21
08:50

О чем договорились в Париже?мнение

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

Швеция предоставит Украине истребители Gripen, но только при одном условии

08:21

Как Силы обороны устроили "жаркие" ночи для РФмнение

Реклама
07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

07:29

Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

06:54

Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

06:20

Ангелы находятся рядом с вами: какому знаку зодиака благоволит судьба до конца зимыВидео

05:55

Ни одного раговора без ссоры: Руслана раскрыла, как прожила 30 лет с мужем

04:41

Как в СССР строили города "с нуля" и почему они до сих пор расплачиваются за этот эксперимент

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овечки за 43 секунды

03:34

Как сварить яйца так, чтобы они легко чистились: секретный лайфхак

02:26

Водителей призвали взять пакеты с теплой водой в авто - неожиданный лайфхак

02:10

Звонок в Кремль и войска в Украине - Макрон раскрыл новую стратегию мира

01:51

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Реклама
01:20

Хью Джекман планирует свадьбу с подругой-"разлучницей" - СМИ

01:12

Почему фиалка "отказывается" цвести: причина, которую большинство игнорирует

00:18

Все в огне, куча взрывов: Днепр под массированным обстрелом РФ

00:06

Об этом знают лишь единицы: почему опытные возят в салоне брусок мыла

06 января, вторник
22:41

Историческая сделка в Париже: что получат украинцы после окончания войны и каким будет мир

22:23

Принц Гарри может в скоро времени воссоединиться с королевской семьей

22:05

Пять естественных способов защитить свой дом от крыс и мышей зимой

21:49

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 7 январяФото

21:15

Ситуация со светом меняется - графики отключений для Днепропетровщины на 7 январяФото

21:12

В Украину ворвется мощный шторм: синоптики предупредили об опасности

21:03

Ольга Харлан показала снежную сказку с женихом-итальянцем

21:00

Иностранные войска будут развернуты: Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларациюВидео

20:53

Дела плохи: появились тревожные новость об итальянском актере Челентано

20:37

ТЕТ покажет драму "Телохранитель K-2" в эксклюзивной украинской озвучке

20:33

Количество часов без света изменилось - график отключений для Черкасс и области на 7 января

20:27

Почему не получается приготовить сырники: шеф-повар назвал три популярные ошибки

20:04

Морозы до -24 и метели: на Львовщину надвигается волна арктического холода

20:02

В Украине будут присылать повестки по-новому - что изменится для украинцев

19:53

Всего начало корчить: у Трампа случился "приступ" во время пресс-конференцииВидео

19:31

Самодурство, паранойя и смерть: закономерности российской истории

Реклама
19:21

Город затуманит и накроют осадки: в Полтаве прогнозируют опасную погоду

19:10

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое названиеВидео

19:10

Почему Китай заинтересован в расколе Европымнение

19:09

Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

19:03

В популярном детском питании нашли опасный сюрприз: покупателям возвращают деньги

18:45

Волки, медведи и "синие" собаки: правда и мифы о Чернобыле

18:44

Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

18:42

"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

18:41

Национальный отбор на Евровидение-2026: объявлена дата финала

18:15

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять