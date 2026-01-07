Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

Это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Во Львове от электричества отключена часть больниц и коммунальный транспорт / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия, Роман Балук

Во Львове с ночи 7 января без электроснабжения осталась часть больниц и полностью остановлен коммунальный электротранспорт.

Медучреждения и электротранспорт отнесены к обычным группам отключений. Об этом заявил городской голова Андрей Садовый.

По его словам, это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс. С этой ночи город вынужден работать по новому графику", - отметил мэр.

Садовый отметил, что пытается связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку. "Сейчас экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", - добавил он.

Во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.

Напомним, как писал Главред, ранее вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал о том, чтов правительстве готовят важное решениеотносительно отключения света. В некоторых населенных пунктах Украины могут не выключать свет по графикам. Речь идет о потребителях, у которых были очень длительные аварийные отключения.

Кроме того, новые массированные ракетно-дронные атаки российских оккупационных сил по украинской энергетической инфраструктуре могут привести к усилению графиков отключений электроэнергии для населения. В столице продолжительность обесточиваний может достигать до 18 часов в сутки, предупреждает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

О персоне: Андрей Садовый Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

