Когда на самом деле украинцы праздновали Рождество до 1918 года: ответ историка

По словам историка, когда-то празднование Рождества в Украине выглядело совсем иначе, чем сегодня.

До 1918 года украинцы праздновали Рождество 25 декабря, тогда оно имело совсем другой вид, чем мы привыкли сегодня. Этот праздник был тихий, семейный и прежде всего детский, полный уюта и особых традиций.

Историк Ольга Друг в комментарии для Украинского Радио рассказала, что до 1918 года украинцы праздновали Рождество именно 25 декабря.

Как отмечали Рождество до 1918 года

По словам историка, тогда этот праздник считался в первую очередь детским: после завершения рождественского поста семьи шли в церковь, а уже потом собирались за праздничным столом. Детям дарили подарки, а все развлечения и детские утренники происходили после 25 декабря.

Накануне праздника вся семья собиралась вместе, чтобы изготавливать елочные украшения собственноручно.

"А Новый год отмечали уже взрослые, как светский праздник, где-то или в ресторанах, или в купеческом собрании, или проводились дома какие-то вечера, где собиралось несколько семей или семей", - отметила Ольга.

Таким образом, до 1918 года украинцы праздновали Рождество 25 декабря, а впоследствии дата изменилась и празднование перенесли на 7 января.

Почему в 1918 году Рождество в Украине начали праздновать 7 января

Как отмечает Историческая правда, традиция праздновать Рождество 7 января появилась после календарной реформы 1918 года. Украинская Центральная Рада приняла закон о переходе на григорианский календарь.

12 февраля был принят документ под названием "Закон о введении на Украине исчисления времени по новому стилю и перевод часов на средне-европейское время". Он предусматривал, что после 15 февраля сразу наступит 1 марта 1918 года. Таким образом, в светской жизни начали пользоваться новым стилем, а церковь осталась на юлианском календаре.

Поскольку юлианский календарь отстает от григорианского на 13 дней, то 25 декабря по старому стилю соответствовало 7 января по новому. Именно эта разница и закрепила празднование Рождества в Украине на 7 января в течение всего ХХ века.

Смотрите видео о том, как украинцы праздновали Рождество до 1918 года:

