Из чего на самом деле состоит губная помада: как создают символ женственности

Губная помада легко помещается в кармане или косметичке и способна преобразить образ за считанные секунды. Этот косметический продукт стал повседневной необходимостью для миллионов женщин, но мало кто знает, какой сложный процесс скрывается за гладкой поверхностью и ярким цветом.

На Youtube-канале Factora Facts рассказали, как изготавливается помада и что входит в ее состав.

Из чего делают помады для губ

Помада изготавливается из смеси основных ингредиентов: воска, масла, спирта и пигментов.

В состав воска обычно входят пчелиный воск, озокерит и канделильский воск. В некоторых рецептурах используется высококачественный карнаубский воск благодаря своей высокой температуре плавления, который делает помаду прочнее и помогает ей сохранять форму.

Для создания гладкой, увлажняющей текстуры в состав помад добавляются смягчающие вещества, такие как минеральное масло, касторовое масло, ланолин, растительное масло, оливковое масло, вазелин и масло какао.

Насыщенные цвета помад обеспечиваются пигментами и лаковыми красителями. Для создания полного спектра оттенков используются как органические, так и неорганические пигменты.

Производители добавляют антиоксиданты для сохранения свежести и предотвращения порчи продукта.

В зависимости от текстуры и финиша в помаду могут добавить дополнительные ингредиенты:

Матовые помады содержат больше наполнителей, таких как диоксид кремния, но меньше смягчающих веществ.

Кремовые помады содержат больше воска, чем масла.

Прозрачные и стойкие помады содержат дополнительное масло, часто силиконовое, для фиксации цвета.

Глянцевые помады содержат больше масла для блеска.

Мерцающие или матовые помады могут содержать слюду, диоксид кремния или оксихлорид висмута для блеска.

Не существует универсального стандарта для размера, формы или точной формулы помады. Основа остаётся неизменной, но пропорции значительно различаются в зависимости от эффекта.

В среднем смягчающие вещества составляют около 60% от общего веса, а спирт и пигменты — около 25%. Отдушка также добавляется, хотя обычно менее 1% формулы.

Процесс производства губной помады

Производство помады начинается с подбора высококачественных ингредиентов — восков, масел, пигментов и смягчающих веществ, каждый из которых играет свою роль. Воски обеспечивают структуру и скольжение, масла — увлажнение и блеск, а пигменты — насыщенный цвет.

Смесь восков, часто натуральных и синтетических, плавится в больших чанах из нержавеющей стали, оснащённых нагревателями и мешалками. Температура поддерживается на уровне около 90°C.

Небольшая часть этого расплавленного воска смешивается с пигментами для создания концентрированной пигментной пасты. Это предотвращает комкование и обеспечивает равномерное распределение цвета.

Затем пасту измельчают до однородной, незернистой текстуры. После измельчения её снова смешивают с горячей восковой основой. Для достижения нужной текстуры, блеска и аромата добавляют масла, такие как касторовое или минеральное, а также ароматические соединения.

Далее смесь сравнивают с эталонным образцом на однородность цвета. При необходимости вносятся коррективы. Затем смесь фильтруют через нейлоновую сетку для удаления комков и нерасплавленных частиц.

Затем пасту подвергают вакуумной деаэрации для удаления пузырьков воздуха, которые могут повлиять на внешний вид и нанесение.

Формование и охлаждение

После полного смешивания и деаэрации жидкая помада готова к формованию. Её разливают в металлические или пластиковые формы, обычно перевёрнутые вверх дном, чтобы основа оказалась сверху.

Формы, изготовленные с помощью автоматики, охлаждают, а формы помещают в холодильные установки. По мере остывания помада слегка сжимается, освобождая пространство, которое облегчает её упаковку в тюбики на следующем этапе.

Упаковка

Заключительный этап в производстве губной помады — упаковка.

Помады могут продаваться оптом, поштучно или входить в состав рекламных наборов. Работники фабрики вручную прикрепляют этикетки, а затем помещают помады на конвейер.

Другая бригада упаковывает их в картонные коробки, которые проходят через лазерный гравер для маркировки срока годности. Далее упакованные помады загружаются в более крупные картонные коробки для оптовой отправки.

Как писал Главред, найти свой идеальный оттенок красной помады, который подчеркнет черты лица и придаст образу завершенности, не так уж и просто. Эксперты рассказали, как выбрать идеальную красную помаду.

