Топ-6 причесок на длинные волосы, которые стоит повторить осенью-2025

Хватит терять время на поиски идеального образа - осенние тренды уже спешат на помощь.

https://glavred.info/fashion/top-6-prichesok-na-dlinnye-volosy-kotorye-stoit-povtorit-osenyu-2025-10696202.html Ссылка скопирована

Модные прически на длинные волосы - главные тренды осени-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viola_pyak, instagram.com/anastasiagormala, instagram.com/adoremaesalon_brittmatt

Какие прически будут в моде осенью-2025

Как применить осенние тренды на длинные волосы

Длинные волосы сами по себе являются и классической прической, и поводом для гордости. Однако грива, рассыпающаяся по плечам, также требует особого подхода. Главные тренды 2025 года, которые станут идеальным решением для вашей осенней прически, раскрыли бьюти-специалисты Elle.

Главред расскажет о модных прическах 2025 года, а также как их применять на практике в этом сезоне.

Цветные вставки

Осень - не повод отказываться от смелых экспериментов. Добавьте в свою прическу яркий акцент - цветную прядь или несколько, чтобы быть в трендах 2025-го года. Самое выигрышное цветовое решение - игра на контрастах.

Модные прически на длинные волосы - главные тренды осени-2025 / instagram.com/enhancedhair_bytesla

Микрочелка

Геометрические силуэты в прическах, особенно на длинные волосы, как нельзя актуальны. Ровная челка, которая создает параллель с линией бровей, но не касается ее, - прекрасный способ освежить свой осенний лук.

Модные прически на длинные волосы - главные тренды осени-2025 / instagram.com/taylordcreationss

Кудри

Обладательницы длинных волос нередко избегают естественных кудрей, предпочитая более классическую укладку. Этой осенью позвольте своим локонам виться, как их душе угодно, и ваш образ приобретет легкие небрежные нотки, которые так актуальны в этом сезоне.

Модные прически на длинные волосы - главные тренды осени-2025 / instagram.com/dalmalaluna

Ультраобъем

Объем, объем и еще раз объем. "Прилизанные" прически, из которых не выбивается ни один волосок, хоть и кажутся универсальным решением на все случаи жизни, но осенью-2025 будут не самым актуальным трендом. А вот легкая и воздушная прическа, которая создает эффект ветра в волосах, - лучший спутник для модниц.

Модные прически на длинные волосы - главные тренды осени-2025 / instagram.com/delilah_hair_studio

Ретро-волна

Нестареющая классика, которая пережила столько модных сезонов, сколько и не снилось Анне Винтур. Деликатная волна прямо у лица, мягко опускающаяся на плечи - тренд, который непременно стоит повторить осенью-2025.

Модные прически на длинные волосы - главные тренды осени-2025 / instagram.com/maxinewilsonbridalhmua

Немного романтики

Отбросьте стереотип о том, что украшения для волос - это элемент исключительно для праздничной прически. Украшайте свои длинные локоны шпильками, цветами, бантами и кокетливыми заколками с романтическим вайбом тогда, когда хочется именно вам - не стоит для этого ждать особого повода.

Модные прически на длинные волосы - главные тренды осени-2025 / instagram.com/bridalhairbymichellejewess

Об источнике: Elle Elle - французский еженедельный женский журнал о моде, красоте, досуге и здоровье, издающийся с 1945 года. В настоящее время это крупнейшее в мире издание о моде. Оно имеет 43 версии, издающиеся в 60 странах, а также владеет 33 веб-сайтами, сообщает Википедия.

