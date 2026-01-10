Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не так стоишь и не так молишься: церковные запреты, которых не существует

Марина Иваненко
10 января 2026, 16:32
74
Свеча упала, женщина в джинсах или пришла "в нечистоте" — действительно ли это грех? Абсурдные церковные мифы и позиция современной Церкви.
Что действительно запрещает Бог?
Что действительно запрещает Бог? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Запреты, которыми нас пугают в церкви
  • Как отличить веру без суеверий

Часто ли вы чувствуете вину, заходя в храм? Не возникает ли страха сделать "что-то не так": не туда поставить свечу, не так одеться или прийти "в нечистоте"? К сожалению, современная церковная жизнь нередко обрастает десятками вымышленных правил, которые не имеют никакого отношения ни к Евангелию, ни к Божьим заповедям.

Эти мнимые "запреты" становятся барьером между человеком и Богом, превращая живую веру в набор магических ритуалов. Именно из-за страха осуждения многие люди годами избегают храма. Главред расскажет о них подробнее.

видео дня

"Не стой здесь", "не так держишь свечу": культ страха вместо веры

Как рассказывают на канале "Источник Мудрости", "не стой там", "не передавай свечу левой рукой", "не заходи без платка" — подобные замечания создают образ Бога как строгого контролера, который только и ждет ошибки.

Однако Священное Писание говорит обратное: Бог смотрит на сердце человека, а не на внешние формальности.

Миф 1. "Женщине нельзя в храм во время месячных"

Это один из самых распространенных и болезненных мифов. Представление о "нечистоте" женщины происходит из Ветхого Завета и касается ритуальных предписаний древней иудейской традиции.

Современная Православная Церковь, в частности Православная Церковь Украины, официально подчеркивает: женская физиология — это естественный процесс, созданный Богом, и она не является препятствием для молитвы или посещения храма.

Миф 2. Погасшая или упавшая свеча — "плохой знак"

Если свеча погасла или упала, это означает только одно: был сквозняк или она была плохо закреплена. В этом нет никакого мистического смысла.

Свеча — это символ молитвы, а не магический инструмент и не "знак свыше".

Миф 3. В храм можно заходить только в юбке

Традиция носить юбку — это форма уважения к храмовому пространству, но не догма. Бог не отворачивается от женщины в джинсах.

Христианство — это прежде всего о внутренней чистоте. Искреннее желание помолиться важнее формы одежды. Лучше зайти в храм в брюках, чем пройти мимо из-за страха осуждения.

Миф 4. Свечу нельзя передавать левой рукой

Поверия о том, что слева стоит бес, а справа — ангел, являются обычным суеверием. Свечу можно передавать любой рукой и через любое плечо.

Главное — не мешать другим сосредоточиться на молитве.

Видео о том, что запрещает Бог, а что является лишь суевериями, можно посмотреть здесь:

Миф 5. В воскресенье нельзя мыться, убираться или работать

Заповедь "Почитай день субботний" означает посвятить день Богу: пойти на богослужение, сделать доброе дело, почитать Священное Писание.

Это не означает полный запрет на быт. Гигиена и необходимая домашняя работа не являются грехом. Грех — это забыть о духовном, заполнив день только хлопотами.

Миф 6. Пост запрещает лекарства

Если лекарства жизненно необходимы (при диабете, гипертонии и т. д.), Церковь всегда делает послабления. Бог не требует вредить здоровью ради поста.

Пост должен быть посильным и разумным, а не опасным.

Миф 7. Животные "оскверняют" храм

Животные — это Божье творение. Хотя алтарь является местом только для священнослужителей, пребывание животного в притворе или даже в храме (если оно ведет себя спокойно) не является осквернением святыни.

Во многих странах мира современные приходы являются pet-friendly.

Как отличить веру от суеверий

Большинство подобных "запретов" происходят от незнания и желания контролировать других. Когда вы слышите очередное "нельзя", задайте себе вопрос: "Делает ли это меня ближе к Богу и любви?"

Если ответ "нет" — перед вами обычная человеческая выдумка, а не учение Христа.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Источник Мудрости"

YouTube-канал "Источник Мудрости" — это популярный украинский религиозно-просветительский ресурс, который специализируется на разъяснении христианского учения и развенчании распространенных церковных мифов. Главная миссия проекта заключается в популяризации духовной грамотности и помощи зрителям найти путь к Богу через искреннюю веру, а не через страх перед суевериями. Контент канала охватывает широкий круг тем, от анализа Священного Писания до практических советов по молитве и участию в церковных таинствах в современном мире. Благодаря доступной форме изложения и акценту на внутренней свободе человека, ресурс стал важным центром цифровой миссии для тех, кто ищет ответы на сложные духовные вопросы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

19:02Украина
"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

18:47Война
Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушений

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушений

17:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

Последние новости

19:02

Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

18:59

Принц Гарри придумал, как помириться с королем: раскрыти детали плана

18:47

"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

18:47

"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

18:28

Тепла станет больше: как сделать полотенцесушитель горячим за считанные минутыВидео

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
18:14

Существует ли "Орешник" на самом деле, и чем РФ ударила по Львову: что скрывает Кремль эксклюзив

17:42

Вырос на древнем вулкане более 700 лет назад - что это за город УкраиныВидео

17:28

Общение через адвокатов: сын Бекхэмов отрекся от родителей

17:25

Угроза удара "Орешником" по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Реклама
17:17

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушенийФото

16:32

Не так стоишь и не так молишься: церковные запреты, которых не существует

16:29

"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

16:26

Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

16:11

"Шансов не будет": тревожный прогноз сроков и сценария завершения войны

15:58

ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

15:57

Елена-Кристина Лебедь показала фигуру после праздников и напугала поклонников

15:33

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

15:33

Гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть спринты и эстафеты онлайн

15:21

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

15:05

Как растопить лёд на машине и не повредить стекло: безотказные способы

Реклама
15:03

Возвращение "Запутанной истории": кто получил главные роли

14:55

Зима покажет свой характер: какая погода ожидает Днепр на следующей неделе

14:27

"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

14:25

Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться

14:12

Топ-5 джинсов зимы 2026: модели, которые подойдут всем типам фигурыВидео

14:01

Недружелюбные соседи для моркови: какие овощи и фрукты делают ее горькойВидео

13:49

Может погубить 70% урожая: чем опасна наледь на деревьях и как спасти свой сад

13:49

Снег и метель: какая погода в Харькове будет на выходных

13:09

Только три знака зодиака вскоре войдут в полосу мощного везения – кто они

13:07

Просто, вкусно и доступно: рецепт бомбического салатаВидео

12:54

Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

12:43

В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

12:36

"Мне надо Игоря бросить": жена молчуна Николаева сделала заявление о своем браке

12:21

На Полтаву надвигаются сильные морозы: синоптики назвали даты похолодания

12:20

Ризатдинова публично ответила на предложение стать новой "Холостячкой"

12:16

Деликатная причина: Бритни Спирс больше никогда не будет выступать в США

12:09

Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год

12:03

"Сердце болит": Олег Винник ошеломил своим неоднозначным заявлением

11:57

Россия ударила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цели оккупантов

11:55

Россия ударила по энергетике, вводят экстренные отключения — какова ситуация

Реклама
11:39

K-pop может впервые победить на премии "Грэмми"Видео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

11:23

Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

11:17

Светлана Билоножко показалась на могиле мужа: "Два года прошло"

10:52

Почему хлорофитум чахнет зимой: тревожные сигналы, которые нельзя игнорироватьВидео

10:50

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

10:30

Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

10:27

Взлетят ли доллар и евро до 45 и 55 гривен: эксперт озвучила прогноз

10:19

"Меня использовали": Бужинская срочно обратилась к поклонникам

09:43

Алина Гросу беременна первенцем: фото и видеоВидео

Новости Украины
ПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять