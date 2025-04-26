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Зачем в храмах подвешивали страусиные яйца - разгадка тайны под сводами

Руслана Заклинская
26 апреля 2025, 00:00
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В средневековых соборах можно было увидеть довольно странные украшения - страусиные яйца, которые озадачивали историков и богословов.
Зачем в храмах подвешивали страусиные яйца - разгадка тайны под сводами
Почему в средневековых храмах висели страусиные яйца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Для чего в средневековых храмах подвешивали страусиное яйцо
  • Каков символизм страусиных яиц
  • Какое практическое значение было у страусиных яиц в средневековье

Среди украшений средневековых соборов и храмов можно было увидеть немало удивительного: раковины наутилусов, бивни слоновой кости, рога антилоп или единорогов, метеориты, огненные камни, когти грифонов и страусиные яйца. Эти большие, прочные яйца, подвешенные под сводами святынь, долгое время оставались загадкой для исследователей.

Главред узнал, какой смысл вкладывали в это украшение те, кто размещал его в сакральном пространстве. Несмотря на отсутствие однозначного ответа, существует несколько версий, которые помогают лучше понять значение этого необычного символа.

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Библейские истоки

В Библии, в частности в Книге Иова, страус упоминается как существо, которое не заботится о своих яйцах:

"Крыло у струся красное, перья и пух у него красивые?

Когда кладет на земле свои яйца и на песке их выгребает,

он забывает, что нога их может раздавить, что дикий зверь их может растоптать.

К собственным детям он жесток, как будто они не его;

и ему безразлично, что его труд напрасен.

Ибо Бог лишил его разума, не наделил его разумом" (Иов 39, 13-17).

В контексте средневековой культуры, где визуальные символы играли ключевую роль, страусиное яйцо могло служить моральным напоминанием: не быть легкомысленным в вере, не забывать о своих духовных обязанностях, не терять бдительность во время молитвы, пишет Medievalists.net. Для людей, которые во время Мессы поднимали глаза к своду храма, это было молчаливое напоминание: сосредоточься, не будь забывчивым, как страус.

От земного к небесному

В английском бестиарии XIII века страус описывается не только как нелетающая птица, но и как существо, откладывающее яйца, когда на небе появляются Плеяды. Птица, сосредоточенная на небе, а не на своем потомстве, олицетворяет отказ от земного в пользу небесного.

"Страус знает свое правильное время и забывает о своем потомстве, отвергая земное, чтобы следовать небесным путем..." - говорится в бестиарии.

Этот образ олицетворяет идеал христианской жизни: сосредоточенность не на материальном, а на вечном. Поэтому яйцо, оставленное страусом, символизирует отказ от мирских желаний в пользу духовной цели - Царства Божьего.

Символ Церкви

Скорлупа яйца, твердая и защитная, символизирует Церковь как безопасную среду для духовного развития. А его округлая форма напоминает о совершенстве и единстве христианского сообщества.

Этот мотив перекликается с евангельскими словами Иисуса: "Иерусалим... сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как наседка собирает цыплят своих под крылья..." (Мф 23, 37).

Святой Августин также использует этот образ: "Давайте положим наше яйцо, нашу надежду, под крылья этой курицы". В поэзии XII-XIII веков эта метафора часто появляется как символ духовного пристанища в Божьей благодати.

Символ Воскресения

В христианской символике яйцо - один из самых мощных знаков Воскресения. Разбивающаяся яичная скорлупа - это открывшаяся гробница. Из нее появляется новая жизнь, как и Христос вышел из гроба.

Поэт Савари де Молеон описал, как во время Пасхальной утрени в аббатстве Святого Мориса священнослужители поднимали два страусиных яйца как символ Воскресшего Христа, выкрикивая: "Alleluia resurrexit Dominus, resurrexit Leo Fortis, Christus, Filius Dei".

Практическое значение и художественная обработка

Страусиные яйца были большой редкостью в средневековой Европе, поэтому стоили дорого. Подарить такую вещь храму могли только богатые меценаты. Начиная с XIII века, яйца часто украшали драгоценными металлами, вставляли в оправы и даже использовали как литургическую посуду.

Например, в соборе немецкого Гальберштадта два страусиных яйца были превращены в дароносицы. Известны также случаи изготовления из них реликвариев - контейнеров для хранения мощей святых.

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