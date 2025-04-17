Без яиц и желатина: рецепт глянцевой глазури на паски за 3 минуты

Пасхальную выпечку традиционно принято украшать глазурью, посыпкой или орехами. Однако очень часто "белые шапочки" на куличах начинают трескаться или же не высыхают и липнут к рукам. Главред нашел рецепт идеальной глянцевой глазури.
Известный шеф-повар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился любимым рецептом глазури для пасхальных куличей. Готовится очень просто, а получается вкусной и не липкой.
Вам понадобится:
- сгущенное молоко - 130 г;
- сухое молоко - 60 г.
Прежде всего сгущенное молоко нужно вылить в миску. Сюда же добавьте сухое молоко, но предварительно его стоит просеять, чтобы не было комочков.
Далее тщательно перемешайте смесь с помощью венчика. Если масса получилась жидкой или наоборот - загустевшей, постепенно добавляйте больше сухого или сгущенного молока.
На охлажденные куличи осторожно нанесите глазурь с помощью лопатки и украсьте по собственному желанию. Оставьте изделия на несколько часов при комнатной температуре, чтобы глазурь полностью высохла.
Вкусной пасхи!
Как приготовить глянцевую глазурь - смотрите видео:
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Кто такой Эктор Хименес-Браво?
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине получил, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинское гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью в пользу ВСУ и приготовлением обедов для теробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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