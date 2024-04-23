Божественный вкус и не трескается: Эктор назвал секретный ингредиент глазури для паски

Известный повар Эктор рассказал, как приготовить очень вкусную глазурь для паски со сгущенным молоком.

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Простой рецепт глазури для пасхи со сгущенкой / Коллаж: Главред, фото: instagram/juliradionova, instagram/svitlana_klymovska

Уже совсем скоро будет Пасха и украинские хозяйки начинают готовиться к большому празднику. Именно пасха является одним из основных блюд, которое точно будет стоять на каждом праздничном столе. Однако далеко не каждой хозяйке удается испечь вкусную и красивую паску. У многих хозяек не удается сделать идеальную глазурь.

Известный повар Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram рассказал об идеальном рецепте глазури на паску, которая не осыпается. Этот рецепт очень простой и для приготовления понадобится всего два ингредиента.

Рецепт глазури со сгущенным молоком на паску

Для приготовления очень вкусной и красивой глазури вам понадобится:

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130 г сгущенного молока,

60 г сухого молока.

Как приготовить глазурь для паски:

Следует просеять сухое молоко и добавить к нему сгущенку. Все нужно перемешать до получения однородной кремовой массы.

"Наносим на куличи и украшаем. Это очень просто и быстро", - сказал Эктор.

Смотрите видео о простом рецепте глазури на паску:

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