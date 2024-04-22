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За этот рецепт вас будут носить на руках: шикарный салат за минуту

Мария Тупик
22 апреля 2024, 20:52
Пасхальное меню и рецепты от Главреда. Готовим стол на Пасху 2024.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Шикарный салат на Пасху 2024 рецепт
Шикарный салат на Пасху 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com

Готовим очень вкусный и сытный салатик, который понравится мужчинам.

Рецепт салата очень простой в приготовлении и много времени не займет. Мясной, сытный, очень вкусный.

Рецепт салата на Пасху 2024 - пошаговая инструкция приготовления

Вам понадобится:

видео дня
  • Яйца отварные - 5 шт
  • Мясо отварное - 300 гр
  • Маринованные грибы (шампиньоны) – 300 гр
  • Соль
  • Майонез
  • Зелень
  • Сухарики

Мясо отварить до готовности, можно выбирать говядину или курицу.

Остудить мясо для салата на Пасху в бульоне.

Порезать мясо на кусочки, отправить в салатник.

Яйца предварительно отварить, почистить, порезать небольшими кубиками.

С грибов слить жидкость, порезать на четвертинки и отправить к мясу.

Посолить салат, заправить майонезом и перемешать.

Салат посыпать зеленью и добавить домашние сухарики.

Сухарики для салата на Пасху 2024 хорошо подойдут из черного хлеба.

Черный хлеб порезать на кубики, обжарить на сухой сковороде и добавить в салат.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат на Пасху 2024 рецепт:

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Сook with me at home - популярный украинский кулинарный блог в соцсети Instagram. Автор блога Виктория регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На Сook with me at home подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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