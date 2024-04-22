За этот рецепт вас будут носить на руках: шикарный салат за минуту

Готовим очень вкусный и сытный салатик, который понравится мужчинам.
Рецепт салата очень простой в приготовлении и много времени не займет. Мясной, сытный, очень вкусный.
Рецепт салата на Пасху 2024 - пошаговая инструкция приготовления
Вам понадобится:
- Яйца отварные - 5 шт
- Мясо отварное - 300 гр
- Маринованные грибы (шампиньоны) – 300 гр
- Соль
- Майонез
- Зелень
- Сухарики
Мясо отварить до готовности, можно выбирать говядину или курицу.
Остудить мясо для салата на Пасху в бульоне.
Порезать мясо на кусочки, отправить в салатник.
Яйца предварительно отварить, почистить, порезать небольшими кубиками.
С грибов слить жидкость, порезать на четвертинки и отправить к мясу.
Посолить салат, заправить майонезом и перемешать.
Салат посыпать зеленью и добавить домашние сухарики.
Сухарики для салата на Пасху 2024 хорошо подойдут из черного хлеба.
Черный хлеб порезать на кубики, обжарить на сухой сковороде и добавить в салат.
Смотрите видео, как готовить вкусный салат на Пасху 2024 рецепт:
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