За этот рецепт вас будут носить на руках: шикарный салат за минуту

Готовим очень вкусный и сытный салатик, который понравится мужчинам.

Рецепт салата очень простой в приготовлении и много времени не займет. Мясной, сытный, очень вкусный.

Вам понадобится:

Мясо отварить до готовности, можно выбирать говядину или курицу.

Остудить мясо для салата на Пасху в бульоне.

Порезать мясо на кусочки, отправить в салатник.

Яйца предварительно отварить, почистить, порезать небольшими кубиками.

С грибов слить жидкость, порезать на четвертинки и отправить к мясу.

Посолить салат, заправить майонезом и перемешать.

Салат посыпать зеленью и добавить домашние сухарики.

Сухарики для салата на Пасху 2024 хорошо подойдут из черного хлеба.

Черный хлеб порезать на кубики, обжарить на сухой сковороде и добавить в салат.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат на Пасху 2024 рецепт:

Кто такие Сook with me at home

Сook with me at home - популярный украинский кулинарный блог в соцсети Instagram. Автор блога Виктория регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На Сook with me at home подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.