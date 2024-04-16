Шикарный салат Изюминка за копейки: невероятно просто и бомбический рецепт на Пасху

Изумительный рецепт салата на Пасху. Такой просто и вкусный салат готовить легко.

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Вкуснейший салат с картошкой и грибами рецепт / Коллаж Глввред, фото depositphotos.com/ua

Готовим шикарный и очень простой салат из обычных продуктов.

Такой рецепт салата Изюминка настолько простой, что его готовить будете всегда.

Салат Изюминка - рецепт

Вам понадобится:

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Картошка - 6 шт

Грибы шампиньоны - 200 гр

Соленый огурец - 2 шт

Зеленый горошек -120 гр

Зеленый лук

Соль

Масло

Картошку отварить в мундире, обязательно воду подсолить.

Пока картошка варится, почистить грибы, порезать на небольшие тонкие пластины и обжарить грибы на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Картошку почистить и порезать небольшими кубиками.

В салатнике соединить картофель, грибы.

Добавить зеленый горошек.

Далее порезать кубиками соленые маринованные огурцы и отправить в салатник.

Зеленый лук помыть, мелко порезать и соединить с остальными ингредиентами на салат Изюминка.

Салат посолить, заправить вкусным домашним или оливковым маслом.

Салат перемешать и подавать к столу.

Хорошо к такому салату подойдет вкусная селедочка и гренки из черного хлеба.

Смотрите видео, как готовить салат Изюминка рецепт:

Кто такая veseliyseli? veseliyseli - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На veseliyseli подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети.

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