Шикарный салат Изюминка за копейки: невероятно просто и бомбический рецепт на Пасху

Готовим шикарный и очень простой салат из обычных продуктов.
Такой рецепт салата Изюминка настолько простой, что его готовить будете всегда.
Салат Изюминка - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 6 шт
- Грибы шампиньоны - 200 гр
- Соленый огурец - 2 шт
- Зеленый горошек -120 гр
- Зеленый лук
- Соль
- Масло
Картошку отварить в мундире, обязательно воду подсолить.
Пока картошка варится, почистить грибы, порезать на небольшие тонкие пластины и обжарить грибы на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
Картошку почистить и порезать небольшими кубиками.
В салатнике соединить картофель, грибы.
Добавить зеленый горошек.
Далее порезать кубиками соленые маринованные огурцы и отправить в салатник.
Зеленый лук помыть, мелко порезать и соединить с остальными ингредиентами на салат Изюминка.
Салат посолить, заправить вкусным домашним или оливковым маслом.
Салат перемешать и подавать к столу.
Хорошо к такому салату подойдет вкусная селедочка и гренки из черного хлеба.
Смотрите видео, как готовить салат Изюминка рецепт:
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