Такая закуска на Пасху 2024 затмит всех: идеальный рецепт за 7 минут

Рецепт изысканной закуски на Пасху 2024, которая покорит всех и разметут фаршированные яйца за секунду.

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Закуска на Пасху супер рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com, depositphotos.com/ua

Пасха-2024 совсем скоро. Любимый семейный праздник многих украинцев собирает за праздничным столом всю семью.

Главред расскажет удивительно простой рецепт закуски на Пасху, которая затмит всех.

Фаршированные яйца на Пасху - рецепт закуски

Вам понадобится:

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Яйца - 4 шт

Авокадо спелое - 1 шт

Красная рыба - 100 гр

Лук салатный

Соус тартар

Горчица

Яйца помыть, отварить вкрутую 7 минут.

Готовые яйца остудить, почистить и порезать на половинки.

Авокадо помыть, разрезать пополам, убрать косточку и достать всю мякоть.

Размять вилкой авокадо. Добавить все желтки и снова хорошо перемешать.

Салатный лук почистить, мелко порезать и добавить к начинке.

Красную рыбу порезать на небольшие кусочки.

Добавить 1 чайную ложку соуса тартар и немного легкой горчицы.

Перемешать начинку для закуски на Пасху 2024.

Фаршируем готовой начинкой яйца и выкладываем на красивую тарелку.

Посыпать яйца семенами кунжута и подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусную закуску на Пасху рецепт:

Кто такая polli_cooking? polli_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На polli_cooking подписаны более 200 тысяч пользователей соцсети.

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