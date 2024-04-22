Такая закуска на Пасху 2024 затмит всех: идеальный рецепт за 7 минут

Пасха-2024 совсем скоро. Любимый семейный праздник многих украинцев собирает за праздничным столом всю семью.
Главред расскажет удивительно простой рецепт закуски на Пасху, которая затмит всех.
Фаршированные яйца на Пасху - рецепт закуски
Вам понадобится:
- Яйца - 4 шт
- Авокадо спелое - 1 шт
- Красная рыба - 100 гр
- Лук салатный
- Соус тартар
- Горчица
Яйца помыть, отварить вкрутую 7 минут.
Готовые яйца остудить, почистить и порезать на половинки.
Авокадо помыть, разрезать пополам, убрать косточку и достать всю мякоть.
Размять вилкой авокадо. Добавить все желтки и снова хорошо перемешать.
Салатный лук почистить, мелко порезать и добавить к начинке.
Красную рыбу порезать на небольшие кусочки.
Добавить 1 чайную ложку соуса тартар и немного легкой горчицы.
Перемешать начинку для закуски на Пасху 2024.
Фаршируем готовой начинкой яйца и выкладываем на красивую тарелку.
Посыпать яйца семенами кунжута и подаем к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусную закуску на Пасху рецепт:
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