Если очень хочется: эксперт сказал, можно ли есть паску до праздника

В народе существует поверье, что пробовать пасхальный хлеб до праздника - грех.

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Когда можно есть паску? / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

Можно ли есть кулич до праздника

Грех ли есть паску до освящения

Накануне Пасхи чуть ли не в каждом супермаркете можно найти куличи. Впрочем, у многих возникает вопрос: можно ли есть кулич еще до Пасхи? Главред разбирался, является ли это грехом и что по этому поводу говорят эксперты.

Паска - основное блюдо пасхального стола. Хлеб вместе с другими продуктами освящают и возвращаясь домой собирают родных за одним столом, чтобы вместе попробовать освященную пищу. Однако в народе существует поверье, что пробовать пасхальный хлеб до праздника - грех.

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Тем временем ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина объяснил, если человек захотел попробовать пасочку до ее освящения, то это не является чем-то плохим.

Он отметил, что на куличах, которые продаются в магазинах, производители не пишут, что это сакральный продукт, который нельзя есть до праздника.

"Это - обычная выпечка. Иногда у нас продаются итальянские куличи. При этом даже путают рождественские с пасхальными", - рассказал эксперт.

При этом он добавил, если речь идет о верующем, который приобрел кулич в магазине заранее, то он будет употреблять хлеб исключительно на Пасху, как часть обрядовой пищи.

"А кто-то - будет просто есть, как булочку", - подытожил ректор Открытого православного университета.

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Пасха и "кулич" - в чем разница Паска - это пасхальный хлеб в украинской, белорусской и южнорусской кухнях. Это дрожжевой сдобный хлеб цилиндрической формы. Он выпекается на Пасху, украшается глазурью и цветной посыпкой. Пасха символизирует Воскресение Христа, ее традиционно освящают в церкви, а затем подают к столу с пасхальными яйцами. В центре и на севере России используют слово "кулич", а пасхой называют блюдо из творога в виде усеченной пирамидки. Его не пекут, а формируют в специальной форме (пирамидальной), символизирующей Гроб Господень. На боках формы часто выдавлены буквы "ХВ" (Христос Воскрес).

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