Красиво и быстро: интересные идеи, как украсить кулич на Пасху

Каждая хозяйка хочет сделать уникальные куличи, которые будут не только вкусными, но и красивыми.

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Как украсить пасху / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно украсить кулич

Чем покрыть верхушку кулича

Уже совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху. Как известно, одним из главных блюд этого праздника является кулич, который многие хозяйки выпекают дома.

Главред решил разобраться, чем украсить кулич в домашних условиях.

Чем сверху покрывают куличи

Куличи обычно покрывают пышной белковой глазурью. Для ее приготовления используется белок и сахар. Сначала нужно хорошо взбить яичный белок, а затем добавить сахар и продолжить взбивать. Должна образоваться устойчивая глазурь.

Также можно приготовить глазурь из яичных белков, сахара и желатина или просто полить верхушки куличей растопленным шоколадом.

Чем украсить кулич, кроме глазури

Вариантов, как украсить кулич есть множество. Вот несколько из них:

Цветная посыпка. Это классика, которая никогда не выходит из моды. Также можно выбрать тематические посыпки в форме цветов, яиц или крестиков.

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Также можно выбрать тематические посыпки в форме цветов, яиц или крестиков. Пряники. Маленькие имбирные пряники в виде зайчиков, яичек или цыплят станут хорошим дополнением к пасхальному декору.

Маленькие имбирные пряники в виде зайчиков, яичек или цыплят станут хорошим дополнением к пасхальному декору. Гнезда с яйцами. Это оригинальная идея, которая точно понравится многим. Гнезда можно сделать из растопленного шоколада, а яйца купить или также сделать из шоколада.

Это оригинальная идея, которая точно понравится многим. Гнезда можно сделать из растопленного шоколада, а яйца купить или также сделать из шоколада. Цукаты. Это еще один классический вариант декора, который понравится родным. Цукаты или сухофрукты можно выложить интересным узором на глазури.

Это еще один классический вариант декора, который понравится родным. Цукаты или сухофрукты можно выложить интересным узором на глазури. Тесто. Это традиционный способ, который использовали еще наши бабушки. Из теста можно сделать крестики, косички, листочки или цветы. Их надо выкладывать на кулич перед выпеканием.

Как украсить кулич - видео:

Пасхальный стол / Инфографика: Главред

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Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо - обрядовая еда и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху - древний обычай. В христианстве яйцо толкуют как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Кроме того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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