Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025

Шикарная закуска на Пасху 2025 - фаршированные яйца с 3 начинками рецепт.

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Закуска на Пасху 2025 - рецепт фаршированные яйца / Коллаж Главред, фото goodfon, скриншот

Готовим невероятно вкусную закуску на Пасху 2025. Фаршированные яйца на праздничный стол с 3 начинками восхитят ваших родных.

Такая закуска придется по душе не только вам, но и вашим близким. Уверенны, рецепт закуски из яиц станет вашим любимым.

Фаршированные яйца на пасху - рецепт

Вам понадобится:

Для первой начинки:

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яйца

крабовые палочки

кукуруза консервированная

майонез

соль

перец

Яйца отварить до готовности, остудить и почистить.

Желтки переложить в отдельную тарелку, размять вилкой.

Крабовые палочки очень мелко порезать.

Слить всю жидкость с кукурузы и добавить к крабовым палочкам и желткам.

Добавить к начинке на фаршированные яйца майонез, соль и перец по вкусу.

Начинку хорошо перемешать и зафаршировать яйца на Пасху 2025.

Фаршированные яйца с тунцом рецепт / скрин с видео

Яйца с тунцем - рецепт

яйца

консервированный тунец

укроп

майонез

соль, перец

Консервированный тунец переложить в тарелку, слив всю жидковть или масло.

Размять тунец вилкой.

Яйца отварные почистить, разрезать на пополам. Желтки убрать.

К тунцу добавить укроп по вкусу, майонез или соус для рыбы. Соль и специи по вкусу.

Зафаршировать яйца с тунцом на Пасху и поставить в холодильник на 15 минут.

Подаем фаршированные яйца с тунцом на Пасху охлажденными.

Фаршированные яйца на Пасху 2025 рецепт / скрин с видео

Яйца со свеклой - рецепт

яйца

отварная свекла

плавленый сырок

майонез

чеснок

селедка

Свеклу предварительно отварить до готовности, можно запечь.

Натереть свеклу на мелкой терке. К свекле сразу добавить соль.

Чеснок выдавить через прес, добавить майонез и перемешать начинку.

Селедку стоит покупать уже готовую, чтобы долго не возиться с закуской на Пасху.

Яйца отварить, почистить, разрезать на половинки. Желтки убираем.

Фаршируем яйца начинкой, украшаем кусочком селедочки и подаем сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить фаршированные яйца на Пасху с разными начинками рецепт:

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