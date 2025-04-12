Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025

Готовим невероятно вкусную закуску на Пасху 2025. Фаршированные яйца на праздничный стол с 3 начинками восхитят ваших родных.
Такая закуска придется по душе не только вам, но и вашим близким. Уверенны, рецепт закуски из яиц станет вашим любимым.
Фаршированные яйца на пасху - рецепт
Вам понадобится:
Для первой начинки:
- яйца
- крабовые палочки
- кукуруза консервированная
- майонез
- соль
- перец
Яйца отварить до готовности, остудить и почистить.
Желтки переложить в отдельную тарелку, размять вилкой.
Крабовые палочки очень мелко порезать.
Слить всю жидкость с кукурузы и добавить к крабовым палочкам и желткам.
Добавить к начинке на фаршированные яйца майонез, соль и перец по вкусу.
Начинку хорошо перемешать и зафаршировать яйца на Пасху 2025.
Яйца с тунцем - рецепт
- яйца
- консервированный тунец
- укроп
- майонез
- соль, перец
Консервированный тунец переложить в тарелку, слив всю жидковть или масло.
Размять тунец вилкой.
Яйца отварные почистить, разрезать на пополам. Желтки убрать.
К тунцу добавить укроп по вкусу, майонез или соус для рыбы. Соль и специи по вкусу.
Зафаршировать яйца с тунцом на Пасху и поставить в холодильник на 15 минут.
Подаем фаршированные яйца с тунцом на Пасху охлажденными.
Яйца со свеклой - рецепт
- яйца
- отварная свекла
- плавленый сырок
- майонез
- чеснок
- селедка
Свеклу предварительно отварить до готовности, можно запечь.
Натереть свеклу на мелкой терке. К свекле сразу добавить соль.
Чеснок выдавить через прес, добавить майонез и перемешать начинку.
Селедку стоит покупать уже готовую, чтобы долго не возиться с закуской на Пасху.
Яйца отварить, почистить, разрезать на половинки. Желтки убираем.
Фаршируем яйца начинкой, украшаем кусочком селедочки и подаем сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить фаршированные яйца на Пасху с разными начинками рецепт:
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