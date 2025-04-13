Быстрый и легкий салат на Пасху 2025: рецепт, который сразит всех

Салат на Пасху 2025 готовится очень быстро. Легкий рецепт салата с грибами, который сразит своим вкусом всех близких.
Простой рецепт приготовления салат на Пасху займет у вас 15 минут времени. Попробуйте приготовить грибной салат с любимыми ингредиентами.
Салат на Пасху 2025 - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 2 шт
- Грибы - 200 гр
- Грецкие орехи - 60 гр
- Зеленый лук
- Чеснок - по вкусу
- Сметана или греческий йогурт - 2 столовых ложки
Грибы выбирайте по вкусу и желанию. Хорошо подойдут маринованные белые грибы. Также можно жареные грибы в салат.
Грибы нарезаем небольшими кубиками и отправляем в салатник.
Помидоры помыть, порезать на кубики и добавить к грибам.
Грецкие орехи измельчить в блендере или отбить молотком для битков.
Добавить к салату зубчик чеснока по вкусу.
Зеленый лук помыть, мелко порезать и добавить к салату на Пасху.
Заправить салат сметаной или греческим йогуртом, добавить соль и перец по вкусу.
Перемешиваем салат на Пасху 2025 и подаем сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить легкий салат на Пасху 2025 рецепт:
Читайте также:
- Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо: рецепт за 7 минут
- Легкий салат на Пасху, который разлетится на ура: рецепт очень простой
- Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред