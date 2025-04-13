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Быстрый и легкий салат на Пасху 2025: рецепт, который сразит всех

Мария Тупик
13 апреля 2025, 16:52
130
Очень вкусный рецепт салата на Пасху 2025, который готовить 10 минут.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Салат на Пасху рецепт
Салат на Пасху рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

Салат на Пасху 2025 готовится очень быстро. Легкий рецепт салата с грибами, который сразит своим вкусом всех близких.

Простой рецепт приготовления салат на Пасху займет у вас 15 минут времени. Попробуйте приготовить грибной салат с любимыми ингредиентами.

Салат на Пасху 2025 - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Помидоры - 2 шт
  • Грибы - 200 гр
  • Грецкие орехи - 60 гр
  • Зеленый лук
  • Чеснок - по вкусу
  • Сметана или греческий йогурт - 2 столовых ложки

Грибы выбирайте по вкусу и желанию. Хорошо подойдут маринованные белые грибы. Также можно жареные грибы в салат.

Грибы нарезаем небольшими кубиками и отправляем в салатник.

Помидоры помыть, порезать на кубики и добавить к грибам.

Салат на Пасху 2025 с грибами рецепт
Салат на Пасху 2025 с грибами рецепт / goodfon

Грецкие орехи измельчить в блендере или отбить молотком для битков.

Добавить к салату зубчик чеснока по вкусу.

Зеленый лук помыть, мелко порезать и добавить к салату на Пасху.

Заправить салат сметаной или греческим йогуртом, добавить соль и перец по вкусу.

Перемешиваем салат на Пасху 2025 и подаем сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить легкий салат на Пасху 2025 рецепт:

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