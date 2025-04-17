В какой день нельзя печь куличи перед Пасхой: ответ знают не все

Паски священник рекомендует печь в Чистый четверг или Великую субботу.

https://glavred.info/life/v-kakoy-den-nelzya-pech-kulichi-pered-pashoy-otvet-znayut-ne-vse-10656605.html Ссылка скопирована

Когда лучше всего печь куличи на Пасху? / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

Почему нельзя печь куличи в Страстную пятницу

Когда лучше всего готовить блюда на Пасху

Пасха уже на носу, а хозяйки составляют праздничное меню и традиционно готовятся к выпеканию куличей. Однако украинцы верят, что выпекать куличи в пятницу - запрещено. Главред все же разобрался, почему нельзя печь традиционное блюдо в Страстную пятницу.

Священник в TikTok @padrenazariibihun рассказал, что в Страстную пятницу не стоит браться за выпекание куличей, потому что это скорбный день. Люди в пятницу вспоминают распятие Иисуса Христа, молятся в храмах и выносят Плащаницу - символическое изображение Сына Божьего.

видео дня

Традиционно с послеобеденного времени в Чистый четверг и до позднего вечера Страстной пятницы люди старались меньше работать, поскольку в это время совершались важные богослужения.

Поэтому в Страстную пятницу все же стоит избегать любой физической работы, развлечений, веселья, пения и шумных вечеринок.

Священник считает, что в Страстную пятницу верующим стоит посвятить время молитве и духовным размышлениям.

А вот выпекать куличи можно в Страстной понедельник, вторник. Если это для вас очень рано, то можно готовить традиционное блюдо в Страстной четверг и в Великую субботу.

Смотрите видео, почему нельзя выпекать куличи в Страстную пятницу:

Другие новости:

Что такое кулич?



Пасха - это пасхальный хлеб в южнорусской, украинской и белорусской кухнях. В Центральной России и на севере основное название - "кулич", а паской называют блюдо из творога в виде усеченной пирамидки.



Пасха - один из древнейших символов Воскресения Христа. Она подобна артосу - особому круглому высокому хлебу с изображением креста и тернового венца. Артос в храме означает жертву за людей - самого Христа. В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие воскресшего Господа за их праздничной трапезой.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред