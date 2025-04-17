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В какой день нельзя печь куличи перед Пасхой: ответ знают не все

Марина Фурман
17 апреля 2025, 04:33
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Паски священник рекомендует печь в Чистый четверг или Великую субботу.
паска
Когда лучше всего печь куличи на Пасху? / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

  • Почему нельзя печь куличи в Страстную пятницу
  • Когда лучше всего готовить блюда на Пасху

Пасха уже на носу, а хозяйки составляют праздничное меню и традиционно готовятся к выпеканию куличей. Однако украинцы верят, что выпекать куличи в пятницу - запрещено. Главред все же разобрался, почему нельзя печь традиционное блюдо в Страстную пятницу.

Священник в TikTok @padrenazariibihun рассказал, что в Страстную пятницу не стоит браться за выпекание куличей, потому что это скорбный день. Люди в пятницу вспоминают распятие Иисуса Христа, молятся в храмах и выносят Плащаницу - символическое изображение Сына Божьего.

видео дня

Традиционно с послеобеденного времени в Чистый четверг и до позднего вечера Страстной пятницы люди старались меньше работать, поскольку в это время совершались важные богослужения.

Поэтому в Страстную пятницу все же стоит избегать любой физической работы, развлечений, веселья, пения и шумных вечеринок.

Священник считает, что в Страстную пятницу верующим стоит посвятить время молитве и духовным размышлениям.

А вот выпекать куличи можно в Страстной понедельник, вторник. Если это для вас очень рано, то можно готовить традиционное блюдо в Страстной четверг и в Великую субботу.

Смотрите видео, почему нельзя выпекать куличи в Страстную пятницу:

@padrenazariibihun Авторская рубрика да или нет, она собой представляет короткие ответы на вопросы прихожан в онлайн. Есть вопросы ко мне, как священнику? Задавай в комментариях. #падреназарийбигун♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

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Что такое кулич?



Пасха - это пасхальный хлеб в южнорусской, украинской и белорусской кухнях. В Центральной России и на севере основное название - "кулич", а паской называют блюдо из творога в виде усеченной пирамидки.

Пасха - один из древнейших символов Воскресения Христа. Она подобна артосу - особому круглому высокому хлебу с изображением креста и тернового венца. Артос в храме означает жертву за людей - самого Христа. В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие воскресшего Господа за их праздничной трапезой.

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