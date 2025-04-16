Гости будут в восторге: рецепт быстрой и элегантной закуски на Пасху

Пасха - особенный праздник, когда родные и близкие собираются за одним столом. Есть немало рецептов традиционных пасхальных блюд, но часто хозяйкам хочется удивить гостей чем-то оригинальным и одновременно простым в приготовлении.
Главред узнал, как быстро приготовить вкусную мясную закуску. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Алена Карпюк.
Пасхальная закуска - рецепт
Ингредиенты:
- Плавленые сырки
- Чеснок
- Майонез
- Ветчина
- Сыр косичка
- Листья салата
Для начала ветчину нужно нарезать на тонкие ломтики. Далее плавленые сырки нужно натереть на терке, добавить к ним майонез и натертый чеснок.
Когда все будет готово на кусок ветчины нужно выложить листья салата и сырную начинку, после чего свернуть мясо в рулетик. Чтобы закуска держала форму ее нужно обвязать сыром косичкой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусную закуску за 5 минут:
@alionakarpiuk ТАКУЮ ЗАКУСКУ всегда готовлю на праздничный стол, всего 5 мин и готово ✅ -плавленые сырки -чеснок -майонез -шинка -сыр косичка -листья салата #закуска#простыерецепты#быстровкусно#праздничныйстол#пасхальный#салат#salad#recipe#рецептиккраинской♬ оригинальный звук - Inst: alionakarpiuk РЕЦЕПТЫ
Другие новости:
- Быстрый и легкий салат на Пасху 2025: рецепт, который поразит всех
- Такой рецепт ищут все: нежнейший ленивый паштет, который разметают за 1 секунду
- Новый рецепт весеннего салата, который затмит любое блюдо: возьмите всего 4 ингредиента
Кто такая Алена Карпюк?
Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 200 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред