Гости будут в восторге: рецепт быстрой и элегантной закуски на Пасху

Рецепт легкой и очень вкусной праздничной закуски.

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Мясная закуска на Пасху / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Пасха - особенный праздник, когда родные и близкие собираются за одним столом. Есть немало рецептов традиционных пасхальных блюд, но часто хозяйкам хочется удивить гостей чем-то оригинальным и одновременно простым в приготовлении.

Главред узнал, как быстро приготовить вкусную мясную закуску. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Алена Карпюк.

Пасхальная закуска - рецепт

Ингредиенты:

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Плавленые сырки

Чеснок

Майонез

Ветчина

Сыр косичка

Листья салата

Для начала ветчину нужно нарезать на тонкие ломтики. Далее плавленые сырки нужно натереть на терке, добавить к ним майонез и натертый чеснок.

Когда все будет готово на кусок ветчины нужно выложить листья салата и сырную начинку, после чего свернуть мясо в рулетик. Чтобы закуска держала форму ее нужно обвязать сыром косичкой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусную закуску за 5 минут:

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Кто такая Алена Карпюк? Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 200 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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