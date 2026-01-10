Тепла станет больше: как сделать полотенцесушитель горячим за считанные минуты

По устройству полотенцесушитель ничем не отличается от радиатора, а значит, ему тоже требуется периодическое обслуживание.

Полотенцесушитель ничем не отличается от радиатора

После запуска отопления полотенцесушитель начинает прогреваться равномерно

Если полотенцесушитель в ванной комнате нагревается неравномерно и сверху остаётся холодным, чаще всего это связано не с поломкой, а с нарушенной циркуляцией.

Внутри устройства накапливается воздух, который блокирует движение горячей воды, из-за чего тепло доходит только до нижней части, пишет Express.

По устройству полотенцесушитель ничем не отличается от радиатора, а значит, ему тоже требуется периодическое обслуживание. Исправить ситуацию можно самостоятельно, без вызова мастера и сложных инструментов. Достаточно иметь под рукой любую ёмкость для воды, ткань и ключ для спуска воздуха либо обычную отвёртку.

Перед началом работы отопление следует отключить и дать прибору полностью остыть. После этого нужно найти небольшой клапан, который обычно расположен сверху.

При аккуратном повороте начнёт выходить воздух — это будет слышно по характерному звуку. Как только вместо него появится вода, отверстие сразу закрывают, убирая остатки влаги. После запуска отопления полотенцесушитель начинает прогреваться равномерно по всей высоте.

Специалисты рекомендуют проводить такую процедуру регулярно, хотя бы раз в год, особенно если устройство не использовалось в тёплое время года. Это помогает избежать образования холодных участков и поддерживать эффективную работу системы.

Советы экспертов по уходу за сантехникой

Для простого и действенного чистящего состава достаточно смешать по две ложки соды и лимонной кислоты, добавив немного тёплой воды. Когда смесь начнёт пениться, её выливают в унитаз и оставляют на 30 минут. После смывания налёт исчезает, а неприятный запах уходит без лишних усилий.

Специалисты собрали полезные и наглядные рекомендации по правильному уходу за полотенцесушителем.

Эти советы позволяют предотвратить коррозию и образование отложений, сохранить аккуратный внешний вид прибора и продлить срок его бесперебойной и эффективной службы.

