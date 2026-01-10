Гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть спринты и эстафеты онлайн

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Обергофе включает спринты, гонки преследования и командные эстафеты.

Болельщики могут следить за гонками в прямом эфире / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/ukrainian_biathlon, freepik.com

Кратко:

Начался сезон Кубка мира по биатлону 2025–2026

Юлия Джима пропустила старт из-за травмы пальца

Четвертый этап состоится 8–11 января в Обергофе

В конце ноября начался новый сезон Кубка мира по биатлону 2025–2026. В соревнованиях принимают участие биатлонисты и биатлонистки сборной Украины.

"Болельщики биатлона смогут следить за ходом событий в прямом эфире", – сообщает 24 Канал. видео дня

Где смотреть трансляции

Трансляции всех гонок доступны на сайте Суспільне Спорт, а также на местных каналах Суспільного – Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Харьков, Суспільне Чернигов – и на сайте 24 Канала.

На старте сезона не смогла выступить лидер украинской сборной Юлия Джима. В октябре во время тренировки она неудачно упала и сломала палец на руке.

Четвертый этап Кубка мира состоится с 8 по 11 января 2026 года в немецком Обергофе. В программе – спринты, гонки преследования и традиционные эстафеты.

История и организация Кубка мира

Кубок мира по биатлону организует Международный союз биатлонистов (IBU) с сезона 1977-1978 для мужчин и с сезона 1982-1983 для женщин. Это самый престижный турнир в биатлоне, который обычно длится с ноября по март.

Программа включает индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, масс-старт, эстафеты, смешанные эстафеты и одиночные смешанные эстафеты. После каждого этапа формируется рейтинг спортсменов в каждой дисциплине и общий зачет по сумме баллов.

В конце сезона определяют обладателя Хрустального глобуса – победителя общего зачета, а также обладателей малых глобусов в спринте, индивидуальной гонке, гонке преследования и масс-старте.

