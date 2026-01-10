Ларису Долину не могут выселить из ее злополучной квартиры в Москве.

Лариса Долина - квартира / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Долина

Лариса Долина проиграла суд и обязана передать квартиру покупательнице

Артистка сбежала из РФ

Российская певица Лариса Долина, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, решила пойти до конца и не возвращать ее пострадавшей. Как сообщают росСМИ, путинистка уехала из террористической РФ, так и не передав ключи покупательнице.

Ранее суд обязал Долину освободить квартиру, и певица даже начала вывозить оттуда свои вещи, однако делала это очень медленно, оттягивая дату окончательного выселения. Когда же пришел момент передавать ключи законной владелице, Лариса сделала неожиданный ход.

Лариса Долина уехала из РФ / фото: t.me, Лариса Долина

Покупательница Полина Лурье не сможет жить в приобретенной квартире, пока не подпишет окончательный документ с Долиной, однако на встречу прибыл представитель артистки без полномочий заверять акт приема-передачи. Он сообщил, что певица уехала из РФ и не сможет передать пострадавшей от ее махинаций квартиру. Покупательница также отказалась принимать ключи, чтобы избежать возможных неприятностей со стороны Долиной.

Лариса Долина - афера с квартирой / фото: t.me/dolinaofficial

Как сообщил представитель, путинистка обещает вернуться в страну-агрессора 20 января, а до ее возвращения пострадавшая не сможет жить в своей законно приобретенной квартире. Очередная задержка портит нервы покупательнице — в конце концов она может заставить Долину передать жилье с помощью судебных приставов.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

