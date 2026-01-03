В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Похоже, что прогнозы относительно Долиной таки сбываются и скоро певице негде будет выступать.

https://glavred.info/starnews/v-moskve-otmenili-yubileynyy-koncert-putinistki-dolinoy-10729178.html Ссылка скопирована

Лариса Долина угодила в скандал/ коллаж: Скриншот Х, t.me/dolinaofficial

Кратко:

Что случилось с карьерой Долиной

Что будет с ее концертами

Российская певица-путинистка Лариса Долина, которая прославилась своим хамским отношением к людям и аферой с квартирой, осталась без собственного концерта, приуроченного к ее 70-летию.

Как пишут российские пропагандисты, юбилейный концерт отменили не из-за плохих продаж, а из-за того, что организаторы получили массу звонков от неравнодушных к ситуации с квартирой певицы. Шум не утихает даже несмотря на то, что на данный момент звезда осталась и без квартиры, и без отданных мошенникам денег.

видео дня

Лариса Долина лишилась всего/ соцсети

В конце 2025 года, организаторы сообщили народной артистке, что концерта, запланированного на 6 марта, не будет. Мол, вынуждены отменить его "в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном".

Прецендент Долиной

Тогда стало известно, что после продажи квартиры Долина отдала все деньги мошенникам. Позже она опомнилась и решила, что сделку нужно отменить в судовом порядке. То есть по-факту, покупательница оставалась и без денег и без квартиры. И суд таки встал на сторону хамоватой певицы, пока верховный суд РФ не отметил это решение.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:

Напомним, Главред писал, ранее Сергей Стерненко перешел на русский язык и взаимно поздравил певицу-предательницу Ани Лорак с Новым годом, иронично поблагодарив за якобы "помощь" украинской армии. "Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!", — написал Стерненко.

Ранее стало известно, что путинистке Ларисе Долиной грозит глобальный канселлингво всей террористической России.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред