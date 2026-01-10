"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

Глава президентской администрации провел совещание с руководством Генерального штаба Вооруженных сил и Сухопутных войск.

Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, ОПУ

Кратко:

На повестке дня – противодействие коррупции в системе ТЦК и СП

Подрыв военной дисциплины – недопустим, считает Буданов

Коррупцияв системе территориальных центров комплектования (ТЦК), а также самовольное оставление части (СОЧ) военнослужащими влияют на обороноспособность Украины. Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов написал 10 января в Telegram.

Глава президентской администрации провел в субботу совещание с руководством Генерального штаба Вооруженных сил, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководителями правоохранительных органов.

"На повестке дня – противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии. Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины – недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", – написал начальник ОП.

Когда может закончиться мобилизация в Украине - прогноз

Напомним, бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак сказал, какой может стать мобилизация в ближайшее время. По его мнению, мобилизация продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится.

"Подразделениям надо ротации, надо обучать новые подразделения. Этот процесс будет продолжаться даже при условии, что за стол переговоров сядут Путин, Трамп и Зеленский. Мобилизация будет продолжаться. До момента, пока не будет объявлена демобилизация", - считает он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мобилизацию в Украине могут прекратить после подписания мирного соглашения, указал президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

Кирилл Буданов отметил, что одной из самых больших внутренних ошибок стала фактически проваленная информационная кампания, связанная с мобилизационными процессами.

В то же время бывший советник президента США Дональда Трампа призвал снизить мобилизационный возраст в Украине с 25 до 18 лет.

Другие новости:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

