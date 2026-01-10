Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Может погубить 70% урожая: чем опасна наледь на деревьях и как спасти свой сад

Анна Ярославская
10 января 2026, 13:49обновлено 10 января, 14:23
16
Природные ледяные "дворцы" выглядят по-настоящему сказочно, однако для плодового сада этот прозрачный панцирь может обернуться серьёзной угрозой.
Наледь на деревьях
Наледь на деревьях - что это такое и как с ней бороться / Коллаж: Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

  • Почему тонкий лед на ветках растений полезен
  • Когда стоит бить тревогу, если прошел ледяной дождь
  • Что произойдет, если деревья будут в ледяном плену больше недели

В Украину пришла настоящая зима и принесла большие неприятности для садоводов. После ледяного дождя, который выпал несколько дней назад, ударил сильный мороз и на деревьях образовалась наледь. Чем опасно обледенение деревьев и как с ним бороться?

Если вам интересно, как почистить садовые дорожки от снега и почему соль — это скрытая угроза для растений и почвы, читайте материал: Как избавиться от льда во дворе и не убить растения.

видео дня

Что такое наледь на деревьях

"Ледяной дождь" - одно из самых опасных метеоявлений для зимнего сада. После него на деревьях и кустах образуется ледяная оболочка – наледь, пишет Світ рослин.

Почему образуется наледь

Наледь на ветках образуется в результате перераспределения тёплых и холодных атмосферных масс. Если идёт дождь, а возле поверхности земли минусовая температура воздуха, то капли воды, долетая до растения и обволакивая его ветки, превращаются в толстый слой льда. Таким образом, на дереве образуется ледяной панцирь.

В целом, тонкий слой наледи на плодовом дереве даже полезен. Он может защитить растение от сильного ветра и в результате предотвратить вымораживания влаги из тканей. Садоводы применяют эту технику во время весенних заморозков. Во время цветения сад опрыскивается водой, которая во время заморозков замерзает и не даёт промёрзнуть цветкам.

Чем опасно обледенение деревьев

Если слой наледи достигает 2-4 см и держится на деревьях более четырех дней, это может привести к сгоранию почек. Почки под ледовым покрытием оказываются как бы в парнике, просыпаются, начинают дышать, а воздуха нет. В результате почки погибают.

Если лёд продержится пару недель, то погибнут до 70% почек, а урожай будет потерян.

Еще один опасный момент - лед очень тяжелый. На плодовом дереве он может достигать нескольких килограммов. Если сверху ещё вдобавок ляжет снег, то нагрузка увеличится в разы. В результате хрупкие ветви могут сломаться.

Очень плохо реагируют на наледь косточковые плодовые деревья (абрикос, вишня и т.п.), так как у них очень хрупкая древесина.

Наличие льда вокруг ствола дерева также опасно. Из-за эффекта линзы солнечные лучи, попадая на лёд, нагревают кору, которая ночью сильнее промерзает и при оттепелях начинает преть. Смягчить негативное влияние можно, убрав эффект линзы. Для этого необходимо обвязать ствол непрозрачным материалом.

Как бороться с наледью на деревьях

Все работы лучше проводить во время оттепели или, по крайней мере, когда температура будет не ниже -5°С.

Первое, что нужно сделать, это избавиться от надломившихся веток. Спил ветви надо делать снизу, чтобы падающая ветка не срывала кусок коры. Место спила надо смазать садовым варом или закрасить олифой.

Нельзя пытаться растопить лёд – несвоевременное тепло навредит растению больше, чем наледь.

Кустарники и заледеневшие грядки земляники можно попробовать спасти селитрой. Землянику посыпают просто гранулами аммиачной селитры, которая прожигает лёд и снег. А для кустов селитру нужно растереть в порошок, так как гранулы будут просто скатываться в низ.

Как убрать наледь на деревьях - канадский метод

Этот способ заключается в опрыскивании с южной стороны обледеневших ствола и скелетных веток самогонкой или водкой, подогретой на водяной бане до 30°С.

Как писал Главред, сильное похолодание может погубить растения в саду. Читайте - сколько градусов мороза выдерживают плодовые деревья и как защитить растения от холода?

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: "Світ рослин"

"Світ рослин" - это сеть профессиональных магазинов для садоводства в Украине, где можно купить все товары для дачи, сада и огорода: живые цветы на срез, семена, саженцы плодово-ягодных кустов и деревьев, декоративные хвойные и лиственные растения, саженцы роз, комнатные цветы, системы полива, укрывной материал, садовый инструмент.

В соцсетях и на Youtube-канале магазина можно почитать полезные статьи и советы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

14:27Украина
Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

12:54Мир
В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

12:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удара

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удара

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Последние новости

15:33

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

15:33

Все гонки Кубка мира по биатлону: смотрите спринты и эстафеты онлайн

15:21

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

15:05

Как растопить лёд на машине и не повредить стекло: безотказные способы

15:03

Возвращение "Запутанной истории": кто получил главные роли

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
14:55

Морозы будут только усиливаться: какая погода ожидает Днепр на следующей неделе

14:27

"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

14:25

Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться

14:12

Топ-5 джинсов зимы 2026: модели, которые подойдут всем типам фигурыВидео

Реклама
14:01

Недружелюбные соседи для моркови: какие овощи и фрукты делают ее горькойВидео

13:49

Может погубить 70% урожая: чем опасна наледь на деревьях и как спасти свой сад

13:49

Снег и метель: какая погода в Харькове будет на выходных

13:09

Только три знака зодиака вскоре войдут в полосу мощного везения – кто они

13:07

Просто, вкусно и доступно: рецепт бомбического салатаВидео

12:54

Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

12:43

В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

12:36

"Мне надо Игоря бросить": жена молчуна Николаева сделала заявление о своем браке

12:21

На Полтаву надвигаются сильные морозы: синоптики назвали даты похолодания

12:20

Ризатдинова публично ответила на предложение стать новой "Холостячкой"

12:16

Деликатная причина: Бритни Спирс больше никогда не будет выступать в США

Реклама
12:09

Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год

12:03

"Сердце болит": Олег Винник ошеломил своим неоднозначным заявлением

11:57

Россия ударила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цели оккупантов

11:55

Россия ударила по энергетике, вводят экстренные отключения — какова ситуация

11:39

K-pop может впервые победить на премии "Грэмми"Видео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

11:23

Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

11:17

Светлана Билоножко показалась на могиле мужа: "Два года прошло"

10:52

Почему хлорофитум чахнет зимой: тревожные сигналы, которые нельзя игнорироватьВидео

10:50

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

10:30

Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

10:27

Взлетят ли доллар и евро до 45 и 55 гривен: эксперт озвучила прогноз

10:19

"Меня использовали": Бужинская срочно обратилась к поклонникам

09:43

Алина Гросу беременна первенцем: фото и видеоВидео

09:42

Почему 11 января нужно избегать использования острых предметов: какой праздник

09:21

Россия атаковала Украину роем дронов: есть возгорания, разрушения и пострадавшиеФото

08:54

Утрата Ирана станет для России катастрофоймнение

08:50

Британские миротворцы в Украине: сколько Лондон потратит на развертывание войск

08:43

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

08:26

"Мы решим это": Трамп ответил, проведет ли спецоперацию по захвату Путина

Реклама
07:47

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

06:55

Фортуна наконец им улыбнулась: у каких знаков зодиака финансы скоро пойдут вверх

06:28

Почему россияне побоялись бить Орешниковым по Киеву?мнение

06:24

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбыВидео

06:00

Любимой балерине Путина родом из Луцка устроили проблемы в Италии — детали

05:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке отца с сыном за 19 секунд

05:23

Как избавиться от запаха чеснока на руках: лайфхак, который поможет моментально

04:43

Гороскоп на завтра 11 января: Тельцам – радость, Рыбам – болезненная ссора

04:00

Немалый штраф и год без прав: за какие лекарства в Украине наказывают водителейВидео

03:30

Астрономы обнаружили астероид рекордных размеров: есть ли опасность для Земли

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять