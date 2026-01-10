Может погубить 70% урожая: чем опасна наледь на деревьях и как спасти свой сад

Природные ледяные "дворцы" выглядят по-настоящему сказочно, однако для плодового сада этот прозрачный панцирь может обернуться серьёзной угрозой.

Наледь на деревьях - что это такое и как с ней бороться / Коллаж: Главред, фото: Главред

В Украину пришла настоящая зима и принесла большие неприятности для садоводов. После ледяного дождя, который выпал несколько дней назад, ударил сильный мороз и на деревьях образовалась наледь. Чем опасно обледенение деревьев и как с ним бороться?

Что такое наледь на деревьях

"Ледяной дождь" - одно из самых опасных метеоявлений для зимнего сада. После него на деревьях и кустах образуется ледяная оболочка – наледь, пишет Світ рослин.

Почему образуется наледь

Наледь на ветках образуется в результате перераспределения тёплых и холодных атмосферных масс. Если идёт дождь, а возле поверхности земли минусовая температура воздуха, то капли воды, долетая до растения и обволакивая его ветки, превращаются в толстый слой льда. Таким образом, на дереве образуется ледяной панцирь.

В целом, тонкий слой наледи на плодовом дереве даже полезен. Он может защитить растение от сильного ветра и в результате предотвратить вымораживания влаги из тканей. Садоводы применяют эту технику во время весенних заморозков. Во время цветения сад опрыскивается водой, которая во время заморозков замерзает и не даёт промёрзнуть цветкам.

Чем опасно обледенение деревьев

Если слой наледи достигает 2-4 см и держится на деревьях более четырех дней, это может привести к сгоранию почек. Почки под ледовым покрытием оказываются как бы в парнике, просыпаются, начинают дышать, а воздуха нет. В результате почки погибают.

Если лёд продержится пару недель, то погибнут до 70% почек, а урожай будет потерян.

Еще один опасный момент - лед очень тяжелый. На плодовом дереве он может достигать нескольких килограммов. Если сверху ещё вдобавок ляжет снег, то нагрузка увеличится в разы. В результате хрупкие ветви могут сломаться.

Очень плохо реагируют на наледь косточковые плодовые деревья (абрикос, вишня и т.п.), так как у них очень хрупкая древесина.

Наличие льда вокруг ствола дерева также опасно. Из-за эффекта линзы солнечные лучи, попадая на лёд, нагревают кору, которая ночью сильнее промерзает и при оттепелях начинает преть. Смягчить негативное влияние можно, убрав эффект линзы. Для этого необходимо обвязать ствол непрозрачным материалом.

Как бороться с наледью на деревьях

Все работы лучше проводить во время оттепели или, по крайней мере, когда температура будет не ниже -5°С.

Первое, что нужно сделать, это избавиться от надломившихся веток. Спил ветви надо делать снизу, чтобы падающая ветка не срывала кусок коры. Место спила надо смазать садовым варом или закрасить олифой.

Нельзя пытаться растопить лёд – несвоевременное тепло навредит растению больше, чем наледь.

Кустарники и заледеневшие грядки земляники можно попробовать спасти селитрой. Землянику посыпают просто гранулами аммиачной селитры, которая прожигает лёд и снег. А для кустов селитру нужно растереть в порошок, так как гранулы будут просто скатываться в низ.

Как убрать наледь на деревьях - канадский метод

Этот способ заключается в опрыскивании с южной стороны обледеневших ствола и скелетных веток самогонкой или водкой, подогретой на водяной бане до 30°С.

