"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

Руслана Заклинская
10 января 2026, 16:29
Президент Украины провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.
Зеленский анонсировал новые операции СБУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Операции СБУ дали нужный результат
  • Согласованы новые спецоперации
  • СБУ усиливает противодействие диверсиям РФ и коллаборации

Недавние операции СБУ реализовались именно так, как этого требовала Украина. Согласовано проведение новых операций. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары.

"Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы", - отметил он.

Кроме боевых задач, СБУ усиливает давление на врага внутри страны. Основной акцент делается на противодействии российским диверсиям, блокировании коллаборационной деятельности и деятельности вражеских структур на территории государства.

"Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы", - добавил Зеленский.

Какими будут операции СБУ в 2026 году - мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что украинские спецслужбы готовят новые операции, которые станут неожиданностью для России уже в 2026 году. Операции типа "Паутины" вряд ли будут повторяться в том же формате.

"Предполагаю, что продолжится работа по уничтожению российских генералов, причем далеко не самых известных. Ведь очень часто именно те российские генералы и полковники, о которых мы практически ничего не слышали, отвечают за наибольшее количество операций и являются главными "дирижерами". Именно на таких будет идти охота", - сказал он.

Операции СБУ - последние новости

Напомним, в ночь на 18 декабря 2026 года дальнобойные дроны Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Были поражены ключевые элементы российской ПВО и истребитель МиГ-31.

Служба безопасности Украины 20 декабря во второй раз успешно нанесла удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Уничтожены два российских истребителя Су-27.

Как сообщал Главред, во время подготовки к подрыву российской подводной лодки сотрудники СБУ вывели из строя противолодочный самолет Ил-38Н на авиабазе Ейск. Уничтожение самолета стоимостью около $24 млн обеспечило успешное поражение субмарины класса "Варшавянка".

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

война в Украине СБУ Владимир Зеленский война России и Украины
