Малюк якобы написал заявление об отставке с должности главы СБУ: кто займет его место

Василий Малюк якобы согласился подать в отставку

Возможным и.о. главы СБУ называют генерала Евгения Хмару

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк якобы согласился подать в отставку. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Как пишет УП, на встрече с президентом в субботу, 3 января, руководитель СБУ якобы отказался писать заявление об отставке и переходить в СВР или СНБО.

"Насколько известно УП, свою позицию Малюк мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находится несколько операций масштаба "Паутины", бросать их сейчас было бы преступлением. Но, мол, если есть такой запрос у президента, то пусть он передает этот вопрос в Раду и парламент определяется", - отмечает издание.

Журналисты утверждают, что "Зеленского отказ генерала Малюка писать заявление возмутил".

"Советники по коммуникациям отдельно подначивали президента, что кампания поддержки генерала "была организована самой СБУ". Поэтому Зеленский на нервах пригрозил, что может отстранить Малюка от должности, если тот не напишет заявление добровольно. Такие полномочия парламент действительно предоставил президенту в начале вторжения в отношении чиновников, которых назначает глава государства", - пишет УП.

Рано утром 5 января народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке с должности.

По его словам, исполняющим обязанности главы ведомства может стать генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ.

"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Исполняющим обязанности главы Службы скорее всего будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ", — написал Гончаренко.

Официального подтверждения информации пока нет.

Евгений Хмара - что о нем известно

Генерал-майор Евгений Хмара является начальником Центра специальных операций "А" СБУ ("Альфа").

Центр специальных операций "А" - это ключевое боевое подразделение СБУ. Выполняет широкий спектр задач от контртеррористических операций до спецопераций в глубоком тылу врага.

Хмара был назначен на этот пост Указом Президента 25 августа 2025 года, хотя фактически он возглавлял подразделение еще раньше, а переназначение состоялось в связи с реорганизацией подразделений СБУ, пишет Википедия.

Хмара - опытный офицер. Возглавлял морской компонент ЦСО "А", участвовал в АТО, руководил операциями во время полномасштабного вторжения, в частности, на Киевщине, Донбассе и в операции по освобождению Змеиного.

Хмара имеет высокие государственные награды, включая ордена Богдана Хмельницкого ІІІ, ІІ и І степеней.

Назначение Буданова главой ОП - что известно

Как сообщал Главред, 2 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента. По словам Зеленского, сейчас приоритетом для Украины является безопасность, развитие Вооруженных сил и дипломатический трек переговоров.

Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что новая должность является для него честью и очередным уровнем ответственности перед государством, поблагодарил президента за доверие и команду ГУР МО Украины за совместную работу.

Новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Зеленский назначил Олега Иващенко. До этого Иващенко был главой Службы внешней разведки.

Что на самом деле стоит за назначением Буданова: мнение эксперта

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента является четким сигналом, что у Украины нет иллюзий относительно переговоров с врагом. Теперь процесс диалога будет рассматриваться исключительно сквозь призму разведки и гибридной войны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, участие спецслужб является обязательным в любых переговорах - как публичных, так и непубличных.

"Речь идет о комплексном подходе: дипломатия, непубличные договоренности, элементы давления, сдерживания, даже шантаж - все то, что является частью работы спецслужб и часто незаметно для широкой публики", - отметил эксперт.

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

