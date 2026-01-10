Укр
Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

Руслана Заклинская
10 января 2026, 19:02
Решение о кандидате на пост главы Минюста приняли после трехсторонней встречи с участием главы ОП Кирилла Буданова.
Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции
Нардеп Денис Маслов готовится занять кресло министра юстиции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Кратко:

  • Ирина Мудрая остается заместителем главы Офиса президента
  • Денис Маслов - кандидат на должность министра юстиции
  • Его назначение должна поддержать Верховная Рада

Заместительница главы Офиса президента Ирина Мудрая, которую считали главной претенденткой на кресло главы Министерства юстиции, остается на должности. Вместо этого новым министром юстиции, вероятно, станет народный депутат от "Слуги народа" Денис Маслов. Об этом Ирина Мудрая сообщила в Facebook.

В Офисе президента состоялась трехсторонняя встреча с участием Кирилла Буданова, Ирины Мудрой и кандидата на должность министра Дениса Маслова. По словам Мудрой, беседа была конструктивной и стороны договорились о полной координации действий и взаимной поддержке в сфере юстиции.

"Я остаюсь на должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Именно в этой роли я продолжу работать дальше и добиваться справедливости для Украины и украинцев на международном треке", - заявила Мудрая.

Она подчеркнула, что ее работа в ОП будет сосредоточена на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия, а также на привлечении РФ к ответственности за агрессию против Украины.

В то же время Мудрая подтвердила, что нардеп Денис Маслов возглавит Министерство юстиции, если его кандидатуру поддержит Верховная Рада.

"Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодняшний день администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства", - добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел серию кадровых встреч в начале января. 2 января он предложил главе Главного управления разведки Министерства обороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, а также анонсировал смену руководителя Государственной пограничной службы.

Также 2 января президент предложил Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Уже 3 января Зеленский предложил Денису Шмыгалю должность первого вице-премьера и министра энергетики.

Как сообщал Главред, 9 января министр обороны Украины Денис Шмыгаль и первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали заявления об отставке. Голосование ожидается 13 января, а назначения на новые должности могут рассмотреть 14 января.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента сигнализирует о том, что Украина не питает иллюзий относительно переговоров с Россией. По его словам, любой диалог с врагом теперь будет рассматриваться через призму разведки и гибридной войны.

Кузан также подчеркнул важность этого решения для международных партнеров, в частности США. Назначение Буданова демонстрирует Вашингтону, что Украина оценивает переговоры реалистично, ориентируясь на фактическую военную ситуацию, а не на иллюзии.

О персоне: Ирина Мудрая

Ирина Романовна Мудрая - украинская государственная и политическая деятельница, юрист, банкир. Заместитель руководителя Офиса президента Украины с 29 марта 2024 года. Заместитель министра юстиции Украины.

Минюст новости Украины Офис президента
В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

19:28Украина
Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

19:25Энергетика
Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

19:25Фронт
Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

